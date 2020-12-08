Глава МИД Греции обвинил Турцию в переброске наемников на территорию Ливии

Афины, 8 декабря. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подтвердил, что Турция совершает незаконные переброски иностранных наемников в Ливию.

Телеканал Libya24 процитировал заявление главы МИД, которое он сделал в рамках совместной с представителями дипмиссий Каира и Иордании пресс-конференции.

«Турция перебрасывает наемников в Ливию и пытается поставить под угрозу безопасность и стабильность в регионе», — заявил Дендиас.

Напомним, Анкара доставила несколько военных самолетов на подконтрольные Правительству национального согласия территории. Так, в североафриканской стране появились истребители четвертого поколения F-16. Турция регулярно перебрасывает в Ливию иностранных боевиков для поддержки бандформирований триполитанских «властей».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр Дендиас призвал Евросоюз ввести санкции против Анкары, которая, помимо прочего, совершает противоправные действия в акватории Восточного Средиземноморья.