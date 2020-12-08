Турция установила новый рекорд по смертям от COVID-19

Анкара, 8 декабря. Турция установила новый рекорд по суточному количеству летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Издание The National News сообщает, что введенный комендантский час и ношение средств индивидуальной защиты не помогает остановить распространение пандемии на территории республики. В результате за последние 24 часа в стране умерло 203 человека. Предыдущий рекорд держался на уровне 195 жертв COVID-19, говорится в официальной статистике Минздрава.

Стоит добавить, что за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 32 137 пациентов, чьи тесты показали положительный результат. Напомним, что турецкие эксперты призвали правительство ввести дополнительные ограничительные меры на территории республики. В частности, запретить междугородние поездки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана обвинили в смерти тысяч человек от коронавирусной инфекции. Местные политики требуют его отставки.