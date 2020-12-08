Ливийский аналитик рассказал о последствиях вторжения Турции в Северную Африку

Триполи, 8 декабря. Политический аналитик Абдель Хаким Фаннуш уверен, что Турция не прекратит экспансию Ливии из-за неоосманских амбиций.

Заявление эксперта процитировало издание Al-Marsad. По его словам, присутствие в североафриканской стране позволяет Анкаре контролировать доходы от добычи природных ресурсов.

Напомним, Турция оказывает давление на политику государства с помощью связей с функционерами Правительства национального согласия (ПНС), для усиления которого республика перебрасывает военную технику и иностранных наемников.

Фаннуш подчеркнул, что иностранная экспансия может привести к созданию нового субъекта — «турецкой Ливии». По мнению аналитика, схожая ситуация произошла с непризнанным Северным Кипром, который отделился от островного государства в 1983 году, после военной оккупации Анкары.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министры иностранных дел Египта и Германии осудили вмешательство республики в регион. Самех Шукри и Хайко Маас призвали Турцию прекратить агрессивную политику и незаконные поставки оружия.