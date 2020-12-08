Перемены коснутся всех: стало известно, кто станет богаче, а кто беднее в 2021 году



Обычно в конце года люди не только подводят итоги года уходящего, но и пытаются предугадать, что их ждет в году грядущем. Учитывая, что 2020-й был непростым, — все планы и прогнозы перечеркнул коронавирус — население с нетерпением ждет его окончания и надеется, что с наступлением нового года все изменится. Так ли это? Когда мы забудем слово «пандемия»? Что будет с мировой экономикой и технологиями? Эти вопросы обсудили футурологи и специалисты в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН. Эксперты уверены, что перемены коснутся всех. По словам одного из них, уже известно, кто станет богаче, а кто беднее в 2021 году.

Потомственная ведьма Алена Полынь рассказала, что основная проблема людей в том, что они сами притягивают неприятности. По ее мнению, не надо заранее думать, что какой-то период будет плохим.

«Декабрь — неплохой месяц. Это месяц передышки. Ничего сверхъестественного не произойдет. Мы не выйдем из пандемии ни в декабре, ни в начале следующего года. При этом январь будет спокойнее, чем февраль. С пандемией мы научимся жить по-новому, прежде всего правильно взаимодействовать с окружающим миром. Нужно правильно наряжать елку — вешайте на нее символичные игрушки: хотите новое жилье — повесьте домик», — посоветовала ведунья.

Она предупредила, что 2021 год будет очень динамичным. В этот период начинается сильное движение и происходят быстрые перемены, потому что бык идет напролом. Особенно непросто будет представителям этого года — бык-хозяин приходит через 12 лет, и если человек ошибался, то за этим последует наказание.

Пандемия в новом году нас не отпустит и скажется не только на социальном поведении людей, но и на их финансовом положении. Об этом заявила экстрасенс Дарья Миронова.

«Богатые станут еще богаче, а бедные — беднее. ВВП упадет как минимум на 5%. Третья волна пандемии начнется в марте, и это отразится на экономике. Малый и средний бизнес практически сотрутся. Предпринимателям необходимо будет искать дополнительные платформы. Но государство по-прежнему будет поддерживать локальные отрасли. Точно будет увеличение пенсий», — убеждена Миронова.

Она также добавила, что нашим соседям тоже придется несладко в будущем году. Украина испытает финансовый и топливный кризис. Она будет бедствовать и обвинять в этом Россию. Миронова спрогнозировала, что украинцев ожидают очередные митинги и последующие за этим жертвы. Однако, заверила экстрасенс, 2021 год будет все же лучше уходящего — позитивные изменения также последуют.

То, что 2021 год будет сложным в финансовом плане, подтвердил и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, самый главный отрицательный фактор для экономики — это общемировая эпидемиологическая ситуация.

«Первое время было ощущение, что нужно продержаться 2–3 месяца, потом все будет хорошо. Сейчас прогнозы уже другие. Центральные банки исчерпали лимит печатанья денег. Никто не понимает, как долго будет ограничена экономическая деятельность. Рынок очень неоднороден. Триллионы долларов адсорбируются рынком ценных бумаг. Это связано с тем, что малый и средний бизнес сидит на месте. Из-за того, что денежная масса растет, ситуация с экономикой не меняется», — объяснил экономист.

Владимир Косой сказал, что многое будет зависеть от вакцинации. Если в 2021 году начнется массовая вакцинация от коронавируса, эпидемиологическая ситуация изменится в лучшую сторону. Это один сценарий. Если же волны коронавируса будут повторяться, — другой, и не самый позитивный.

«Рано или поздно, COVID-19 окажется для нас не таким уж и страшным. Но надо понимать, что последствия мы будем чувствовать на протяжении 5–10 лет. Если эпидемия затянется, то будет ослабление влияния Европы и США и дальнейший рост влияния Китая. Однако я не вижу хорошего сценария для России: у нас не такая сильная экономика — нам придется с кем-то вступить в блок», — уверен эксперт.

Прикладной футуролог, консультант по стратегии Данила Медведев предположил, что в будущем открытые конфликты уступят место идеологическим войнам. Ведь страны могут быть побеждены посредством идеологической силы. Он считает, что если России удастся предложить свое видение будущего, то наша страна может и победить. Футуролог также добавил, что вся мировая экономика должна быть перестроена за 30 лет.

«К 2050 году ни одна страна мира не будет у нас покупать нефть, потому что никто не будет сжигать ее. Может быть, у нас будет производство питания на мощностях «Роснефти». Возможно, люди будут обслуживать роботов, но поменяется все. В 2050 году мир будет с открытым космосом, почтальонов не будет, колл-центры уйдут, будут роботы. Есть надежда, что искусственный интеллект станет нашим полноценным помощником», — поделился мыслями Медведев.

Эксперт особо подчеркнул, что развитие технологий зависит от конкретных людей и организаций. Он напомнил, что месяц назад Владимир Путин подписал указ №666, обязывающий Правительство разработать стратегию развития до 2050 года. По его словам, этот переход от краткосрочного планирования к долгосрочному дает надежду на какие-то кардинальные изменения.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь убежден, для того, чтобы российские технологии шли нога в ногу с технологиями других стран, а то и опережали их, необходимо пересмотреть общий подход к процессу развития отраслей.

«Есть масса корпораций, куда пробрались дельцы и фасуют пачками деньги, полученные из бюджета, — это болезненно отражается на эффективности той же ракетно-космической отрасли. Для возрождения нам нужна серьезная реформа. Я не против частных подрядчиков. Ведь Илон Маск имеет определенный прогресс, поэтому нужно сделать так, чтобы частная инициатива поддерживалась государством. У нас есть наработки и научные достижения, которые просто не могут пробраться через коррумпированных чиновников», — заявил Милонов.

Депутат считает, что пора ввести персональную ответственность руководящих лиц за провальные решения. По его словам, необходимо прошерстить всех руководителей предприятий на предмет необоснованного богатства. Только так наша страна сможет шагнуть далеко вперед в технологическом развитии.