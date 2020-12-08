Кедми объяснил, как Россия может обыграть суд в Гааге по делу ЮКОСа

Россия обладает эффективным инструментом, позволяющим достойно ответить на решение суда в Гааге по делу ЮКОСа. К такому выводу пришел израильский военно-политический эксперт, бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он прокомментировал постановление Верховного суда Нидерландов об отклонении ходатайства России о приостановке решения по выплате 50 млрд долларов экс-акционерам компании ЮКОС, а также рассказал, каким образом Москве следует реагировать на подобные выпады Запада.

Яков Кедми обратил внимание, что России следует немного изменить подход к судебному заседанию по делу ЮКОСа. Москва просто может не признавать все решения Нидерландского суда, обосновав это тем, что иностранные организации не имеют права выносить приговоры по внутрироссийским делам.

«Единственный ответ, который должен был быть с самого начала, ответ, который дали бы американцы — не признавать этот «шемякин суд». Даже идти в этот суд не должна была Россия», — заявил Кедми.

По словам политического эксперта, России следует брать пример с США. Вашингтон уже давно рассматривает мировую правовую систему только в выгодном для себя свете. Для американцев международное права фактически не учитывается, а все решения принимаются только с точки зрения государственной судебной системы.

Ранее Яков Кедми прокомментировал ввод миротворческого контингента России в Нагорный Карабах, заявив, что Москва значительно увеличила свое влияние в Закавказье.