Почему во Франции не стихают протесты

5 декабря по всей Франции опять прокатилась волна протестов из-за закона «О глобальной безопасности». К участию в демонстрациях призвали представители профсоюзов, организации, защищающие права журналистов и жертв насилия, а также правозащитники.

Manifestation samedi 5 décembre 2020 à 14h de la Porte des Lilas à place de la République #Paris.

CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF et l'UNL.

. pic.twitter.com/imiDtp6gYY — PECHEUX (@OUZOUER) December 1, 2020

«Протестный уикенд» стал продолжением погромов конца ноября.

Редакция Telegram-канала «Пятая республика» рассказывает, почему в минувшие выходные по всей Франции снова били стекла и жгли автомобили несмотря на пошедшее попятный правительство.

Третью неделю подряд

Акция прошла в Орлеане, Ренне, Марселе, Монпелье и других городах. Манифестации проходят третью неделю подряд. Началось все с законопроекта, предложенного депутатами партии «Вперед, республика!».

Les députés #LREM et Agir veulent, dans une nouvelle proposition de loi, punir d'un 1an d’emprisonnement et 45000 € amende la diffusion «du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de #police». ????



#libertedelapresse #ViolencesPolicières pic.twitter.com/lNl9eu53HY — Nicolas Mayart (@Nicomay) October 15, 2020

В соответствии с этим законом будут расширены полномочия муниципальной полиции, государственным службам разрешат использовать дроны в различных целях, а также вводится наказание за публикацию фотографий, видеозаписей или иных данных, которые позволяют идентифицировать сотрудников полиции или жандармерии.

Положения этого законопроекта вызвали бурю негодования во французском обществе, особенно статья 24, касающаяся публикаций фото и видеоматериалов о работе полиции.

Самые первые протесты прошли в Париже у здания Нацсобрания еще 17 ноября.

Des tensions en marge du rassemblement contre la loi « sécurité globale ». Les forces de l’ordre sont forcées de se replier dans un bâtiment. #Paris #PPLSecuriteGlobale #StopLoiSecuriteGlobale #17novembre #LoiSecuriteGlobale #AssembleeNationale pic.twitter.com/mLS3veQhP0 — Yazid Bouziar (@ybouziar) November 17, 2020

Десять человек получили ранения в ходе столкновений между протестующими и полицией, 9 из 10 оказались полицейскими. Манифестации также прошли в Ренне, Лионе, Бордо, Тулузе, Марселе, Гренобле и других городах Франции.

В субботу, 28 ноября, в акциях по всей стране приняли участие около 200 тысяч человек, что вызвало незамедлительную реакцию руководства Пятой республики.

30 ноября президент и премьер-министр Франции, глава МВД, министр юстиции, министр культуры приняли участие в кризисном совещании с лидерами пропрезидентских фракций Национальной ассамблеи. Итогом данного совещания стало решение — «полностью переписать противоречивую статью 24 закона о глобальной безопасности».

Однако это ситуацию не изменило. 5 декабря по всей стране прошло свыше 90 акций, в которых приняли участие больше пятидесяти тысяч человек.

«Макрон, довольно!»

В столице Пятой республики манифестации начались на площади Porte des Lilas. Толпа из пяти тысяч человек направилась в сторону Place de la République. По началу акция проходила мирно, люди несли плакаты с лозунгами «Макрон, довольно!», «Франция: страна с правами для полицейских», «Закон о безопасности — нет, нет! Социальная справедливость — да, да!», «Новый закон направлен против гражданского общества»

????Nouvelle mobilisation à #Paris pour dire #StopLoiSécuritéGlobale. Nombreuses personnes présentes. Le parcours de la manifestation parisienne est de la Porte de Lilas jusqu’à la Place de la République. #MarcheDesLibertés #France #LoiSecuriteGlobale #5decembre pic.twitter.com/VibkssOyXX — Charles Baudry (@CharlesBaudry) December 5, 2020

Шествие возглавляли представители движения «Желтых жилетов». Принимали в ней участие члены различных профсоюзов.

????Nouvelle mobilisation à #Paris pour dire #StopLoiSécuritéGlobale. Nombreuses personnes présentes. Le parcours de la manifestation parisienne est de la Porte de Lilas jusqu’à la Place de la République. #MarcheDesLibertés #France #LoiSecuriteGlobale #5decembre pic.twitter.com/VibkssOyXX — Charles Baudry (@CharlesBaudry) December 5, 2020

Однако затем к протестующим присоединилась группа радикально настроенных парижан, которые и спровоцировали столкновения с правоохранительными органами.

PARIS - Une agence de banque vandalisée. Tensions en cours. pic.twitter.com/KASBj4TjNU — Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2020

Они начали закидывать полицию различными предметами, разбивать окна супермаркетов и банков, подожгли несколько автомобилей.

Nombreux incendies en cours à Paris en tête de cortège de la manif #StopLoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/1R94qp3Esa — Remy Buisine (@RemyBuisine) December 5, 2020

Сотрудникам полиции пришлось вмешаться и завязались потасовки.

????Quelques tensions durant plusieurs minutes alors que le cortège commence à partir. Les forces de l’ordre reçoivent de nombreux projectiles. #StopLoiSecuriteGlobale #France #LoiSecuriteGlobale #Paris pic.twitter.com/UkrhmVkh25 — Charles Baudry (@CharlesBaudry) December 5, 2020

В ответ на агрессию со стороны протестующих, правоохранители применили слезоточивый газ.

Результатами этих столкновений стали раненые среди полицейских и протестующих. Во второй половине дня число задержанных в столице, по данным министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, достигло 22 человек.

Les casseurs cassent la République. Soutien à nos policiers et nos gendarmes, une nouvelle fois très violemment pris à partie. 64 interpellations.

Parmi les blessés, 8 forces de l’ordre.

Leur courage et leur honneur forcent le respect de tous. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020

В Лионе на акции протеста вышли около пяти тысяч человек. Трое полицейских ранены брошенными в них различными предметами. Семь человек задержаны.

В Нанте протесты начались около 15 часов по местному времени в центре города, в них приняли участие около трех тысяч человек. В ходе акции два спецназовца получили ранения от брошенных в них коктейлей Молотова. В результате 16 человек были задержаны.

В Лилле собралось около тысячи человек. В Марселе акция, собравшая под свои знамена более двух с половиной тысяч человек, проходила спокойно.

Hommage à #Zineb Redouane à #Marseille. L’octogénaire est décédée des suites de ses blessures le 2 décembre 2018 après avoir été touchée par une grenade lacrymogène dans son appartement alors qu’elle fermait ses volets lors d’une manif des Gilets Jaunes #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/F4oly2YoVU — Charles-Alexandre (@Charleslouaas) December 5, 2020

В Тулузе на протесты собралось чуть больше одной тысячи человек, часть из них митинговали против безработицы, остальные же выступали против нового законопроекта. В Монпелье на акцию вышло около 70 человек, в Ренне и Страсбурге около тысячи.

Виной всему — усталость

Лучше всех итоги субботних протестов подвел министр внутренних дел Пятой республики Жеральд Дарманен. В своем Твиттере он написал, что по итогам манифестаций во Франции задержаны 64 человека, 8 представителей сил правопорядка получили ранения различной степени тяжести.

Les casseurs cassent la République. Soutien à nos policiers et nos gendarmes, une nouvelle fois très violemment pris à partie. 64 interpellations.

Parmi les blessés, 8 forces de l’ordre.

Leur courage et leur honneur forcent le respect de tous. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020

Протесты, прошедшие в эти выходные, оказались намного менее многочисленными, чем всего неделю назад. Это связано с первыми уступками депутатов французского парламента и руководства страны, которые в целом готовы пойти на пересмотр отдельных положений законопроекта «О глобальной безопасности». Однако, несмотря на это, протесты все равно продолжаются.

Частично это связано с усталостью граждан от действий властей и в других сферах внутренней политики. Также сказывается общая усталость от 2020 года, который выдался очень сложным, особенно для представителей мелкого и среднего бизнеса, потерявшего так много из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Кроме того, не стоит забывать и о людях, которые ходят на протесты, манифестации и марши совсем с другими целями: выплеснуть свою злобу, поконфликтовать с полицией, поразбивать витрины и поподжигать машины, банки, супермаркеты. Такие тоже присутствуют, и их хлебом не корми, дай устроить какой-нибудь погром, а повод сгодится любой.

Если же правительство попытается просто изменить формулировку закона «О глобальной безопасности», а суть оставить такой же, то протестное движение может получить второе дыхание, набрать обороты и превратиться в аналог печально известных «Желтых жилетов».