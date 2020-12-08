Египет и Франция объединятся для противостояния агрессии Турции

Каир, 8 декабря. Египет намерен расширить военное сотрудничество с Францией для противостояния захватническим действиям Турции.

Издание Ahram сообщает, что накануне президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси провел рабочую встречу с французским главой Минобороны Флорансом Парли в Париже. Во время беседы стороны согласились объединить силы, чтобы пресечь агрессивную политику Турции на Ближнем Востоке и в акватории Средиземноморья.

Также на переговорах обсуждались региональные события. Делегаты уделили особое внимание борьбе с терроризмом и радикально-исламистскими организациями в регионе.

Напомним, что Анкара продолжает перебрасывать наемников и военную технику для поддержки сил Правительства национального согласия Ливии. Эти действия нарушают эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении североафриканского государства, эскалируют кризис, а также угрожают безопасности соседних стран.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Египта встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Политические деятели заявили, что Ливию нужно защитить от иностранного вмешательства и террористических организаций.