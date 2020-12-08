Сексолог рассказала, как определить склонность партнера к изменам

Ученые из Бингемтонского университета нашли связь между длиной пальцев женщины и ее склонностью к изменам. Сексолог Елена Перелыгина оценила в комментарии ФАН выводы исследователей из Британии.

Согласно результату исследования, если у женщины безымянный палец на левой руке длиннее указательного, то она склонна к изменам. Участие в исследовании приняли 474 женщины. Британские исследователи отметили, что к мужчинам такое правило не относится.

По мнению ученых, у некоторых женщин наблюдается пониженный уровень гормона счастья дофамина – из-за мутации в гене DRD4. Этот же ген отвечает за длину пальцев. Чтобы повысить уровень дофамина, женщины ищут сексуальных приключений, а также увлекаются азартными играми и алкоголем.

Перелыгина скептически отнеслась к выводам исследователей из Бингемтонского университета.

«Насчет безымянного пальца они угадали в точку», — с сарказмом отметила эксперт.

По мнению сексолога, есть более надежные способы узнать о склонности партнера к изменам. Психолог в шутку назвала исследование британских ученых расширяющим сознание.

«Я считаю, если мы находим в своей постели чужие стринги, то это 100% свидетельствует, что измена была. Все остальное вызывает вопросы, в том числе такие очень интересные исследования английских ученых, которые нам расширяют границы познания. Возможности нашего познания безграничны. Если они так считают, что я спорить не буду, конечно», — заявила эксперт.

Сексолог добавила, что некоторые внешние признаки действительно могут быть связаны с особенностями характера человека.

«Я обращу внимание на мизинец. Обычно он короче всех пальцев. Если же он на уровне всех пальцев, то это свидетельствует о том, что человек склонен принимать самостоятельные решения. Сейчас реальность такова, что женщины не зацикливаются на догмах, идут впереди и решают свои вопросы сами», — добавила специалист.

Перелыгина также рассказала, как можно определить склонность мужчины к изменам. По ее словам, на непостоянности мужчины сказывается размер гениталий.

«Когда у мужчины внушительные размеры, то он всегда старается продемонстрировать свои достоинства многим женщинам. Мужчины со средними размерами наиболее стабильны. Мужчины с небольшими размерами тоже склонны к изменам, поскольку они так самоутверждаются», — объяснила сексолог.

Эксперт подытожила, что «середнячки», как правило, самые стабильные в отношениях. Кроме того, по словам Перелыгиной, мужчины со стандартными размерами считаются лучшими любовниками.