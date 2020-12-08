ВОЗ: COVID-19 может обрушить систему здравоохранения Турции

Анкара, 8 декабря. Всемирная организация здравоохранения не знала о тяжелой ситуации с COVID-19 в Турции, заявил доктор Иршад Али Шейх.

Издание Turkish Minute сообщает, что Минздрав республики перешел на систему открытого тестирования совсем недавно. Ранее в официальных отчетах отражалось только количество госпитализированных больных, а не все подтвержденные случаи COVID-19.

Глава отделения ВОЗ в Турции Иршад Шейх рассказал, что организация узнала о критической эпидемиологической ситуации в начале месяца. В связи с этим только сейчас началась подготовка рекомендаций по борьбе c распространением заболевания специально для Анкары.

Доктор уточнил, что декабрьские показатели, в которых указано более 30 тысяч человек с диагнозом, вызывают тревогу. Не говоря уже о рекорде по смертям: 195 граждан в сутки.

«Хотя ситуация в больницах Турции не выглядит такой тяжелой, как в медучреждениях США и Европы, система здравоохранения страны может рухнуть в любой момент, если Анкара продолжит идти по тому же пути», — заключил врач.

Иршад Шейх добавил, что правительству республики необходимо срочно ввести дополнительные меры для борьбы с пандемией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что эксперты призвали Анкару запретить междугородние поездки из-за COVID-19. Карантинных мероприятий в виде комендантского часа и обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах оказалось недостаточно для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.