Греция потребует от Евросоюза ввести оружейное эмбарго против Турции

Афины, 7 декабря. Греция намерена предложить Евросоюзу ввести эмбарго на продажу оружия в Турцию.

Об этом сообщил Telegram-канал «Брюссельский стукач». Планируется, что вопрос об ограничении торговли с Анкарой поднимут на следующем заседании Совета Европы. В рамках переговоров премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен сделать заявление о негативных последствиях поставок боеприпасов на территорию республики.

Сейчас Турция ведет активное экономическое сотрудничество с Испанией и Нидерландами. Также ее партнером является Германия, которая отправляет в страну составляющие для строительства подводных лодок Т-214. Однако Афины опасаются, что Анкара может использовать военную технику для нападения на членов ЕС.

Напомним, что республика неоднократно нарушала эмбарго Совбеза ООН, которое предполагает запрет на ввоз оружия в Ливию. Однако Турция на регулярной основе перебрасывает в североафриканское государство боеприпасы и наемников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обвинил Анкару в несоблюдении международного права. Абсолютное большинство членов Европарламента уже проголосовало за введение санкций против республики.