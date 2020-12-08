Экстрасенс открыла тайну: доживет ли Байден до конца президентского срока

О том, кто является настоящим победителем американских выборов, сможет ли Джо Байден дожить до конца президентского срока, настигнет ли Америку гражданская война, а также о том, что стоит ожидать России по окончании выборов Америки рассказала экстрасенс Дарья Миронова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Трампу рано сдавать белый флаг. Я вижу, что масштабные силы все же стоят за Байденом, но подчеркну, что на самом деле, в выборах победил Трамп со стопроцентной вероятностью. Есть внутренняя договоренность, среди людей, которые пытаются торговать властью. Если Трамп сможет договориться о финансовой поддержке на долгие годы, то только тогда он уступит пост президента», — рассказала Дарья Миронова.

Однако, по словам экстрасенса, Байден не сможет досидеть до конца своего срока.

«Речь идет о банальном инсульте, изменениях психики и мозговой активности. Могу сказать, что решения за него будет принимать женщина, стоящая за ним. При этом, Камала Харрис сама будет делать все под диктовку более богатых и влиятельных людей. Отмечу, что инаугурация Байдена — негативная. За Джо Байденом стоит какая-то третья сатанинская сила, что говорит о стопроцентных конфликтах. Не удивлюсь, если «ведьма» Клинтон возьмет фотографию Байдена и начнет тыкать ее иголками», — сообщила эксперт, подчеркивая, что владение президентскими правами не будет спокойным для Байдена.

Дарья Миронова отметила, что Джо Байден все-таки войдет на трон, но очень скандально.

«Америку будет разрывать на две части. На улицах будут локальные конфликты, но масштабной гражданской войны я не вижу. Конечно, где-то буду реальные физические угрозы населению, но в целом, это будут театральные постановки — масштабное шоу Дональда Трампа. Именно Трамп будет фигурировать за счет вхождения Байдена на престол. Трамп будет делать из этого пиар. Он должен, как шоумен показать свою значимость, завоевывая таким образом симпатию людей», — объяснила специалист.

Экстрасенс также предупредила, что Байден начнет свое правление с введения санкций против России, поэтому россияне должны быть готовы к колебаниям курсов доллара и евро.