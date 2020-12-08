Коммунисты предложили учредить День народной печали из-за развала СССР

День народной печали и гнева — так предлагает называть дату 8 декабря лидер партии Коммунисты России Максим Сурайкин. В 1991 году в этот день были подписаны Беловежские соглашения и распался СССР.

Ровно 29 лет назад руководители РСФСР, УССР и БССР заявили о прекращении существования СССР и провозгласили СНГ. Сурайкин назвал СНГ эфемерным и несравнимым по степени интеграции с Советским Союзом.

«Сегодня трудно найти человека, который бы не сожалел о развале СССР и не испытывал бы неприязни к основным фигурам беловежского сговора», — заявил Сурайкин.

Лидер партии уверен, что вопрос о прекращении существования великой Союзной державы мог решаться только референдумом. Поскольку на референдуме в марте 1991 года граждане высказались за сохранение Союза, то Ельцин, Кравчук и Шушкевич понимали, что народ не поддержит их гнусные замыслы, объяснил Сурайкин. Все решилось келейно — в расчете на скорейшую поддержку народившейся национальной буржуазии, элит, чиновничества, которые мечтали обменять власть на собственность, заявил он.

«Это решение от 8 декабря принесло потом и сейчас продолжает приносить неисчислимые беды десяткам миллионов людей. Сколько крови, сколько разрушений и жертв принес этот сговор! И недавний кровопролитный конфликт в Нагорном Карабахе, и война на Донбассе — прямое следствие этого соглашения. В последние годы идут реинтеграционные процессы, но ломать — не строить, вернуть советский уровень межреспубликанских связей очень сложно: сопротивляются элиты. Главное, что СССР имел унитарную социальную модель, социальный идеал, теперь же ничего такого нет ни в одной из стран бывшего Союза, а Украина попросту попала под внешнее управление», — добавил он.

Сурайкин сообщил, что коммунисты продолжают настаивать на судебном преследовании в отношении инициаторов соглашения. Тех из них, кого нет в живых, надо судить заочно, уверен он.

«В любом случае необходимо дать моральную оценку произошедшему. Поэтому учреждение Дня народной печали и гнева 8 декабря будет очень верно. Можно было бы так обозначить этот день в календаре памятных дат России. Конечно, в связи с этим лишний раз стоит отметить, что разного рода Ельцин Центры неуместны в нашей стране, где многие горюют по советскому прошлому», — подытожил он.

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