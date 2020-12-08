Алжир станет партнером России в производстве вакцины от COVID-19

Москва, 8 декабря. Посол РФ в Алжире Игорь Беляев заявил, что Россия готова производить вакцину от коронавирусной инфекции на территории североафриканской страны.

Дипломат объявил, что государства уже согласовали сотрудничество на местном уровне. По его словам, сейчас обсуждается порядок взаимодействия с Москвой.

«Российский фонд прямых инвестиций предлагает несколько вариантов, включая приобретение, передачу технологии, совместное производство и участие в третьей фазе испытаний», — рассказал Беляев.

В заключение он добавил, что российская сторона уже провела ряд встреч с министрами здравоохранения и фармацевтической промышленности североафриканской страны для обсуждения разработки вакцины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун уже переболел коронавирусной инфекцией. На данный момент 88,8 тысяч граждан возглавляемого им государства имеют подтвержденный COVID-статус.