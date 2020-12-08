Машины Миссии ООН заметили на пути в аэропорт Митига

Триполи, 8 декабря. Десять автомобилей Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) покинули штаб-квартиру в североафриканском государстве.

Новостной источник в Twitter подтвердил, что машины с отличительными знаками Организации Объединенных Наций выехали из Джанзура и направились в сторону аэропорта Митига. Причина их резкого отъезда пока неизвестна.

أكدت الأنباء عن مغادرة 10 سيارات تابعة لبعثة #الأمم_المتحدة من مقر البعثة في #جنزور إلى مطار #معيتيقة. #ليبيا — أمل الجزيري (@AmalAljazere) December 8, 2020

Не исключено, что они уезжают из страны в связи с намерением триполитанских «властей» и Анкары нарушить режим прекращения огня и возобновить боевые действия на линии соприкосновения с Ливийской национальной армией (ЛНА).

Напомним, что за последнюю неделю десятки военно-транспортных самолетов ВВС Турции совершили выгрузку на авиабазе Аль-Ватыя и в Мисурате. Предположительно, они доставили несколько истребителей F-16, боеприпасы и оружие для укрепления незаконных вооруженных формирований Правительства национального согласия (ПНС).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что триполитанские «власти» и Анкара готовятся к возможному наступлению на юге североафриканского государства.