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Ливия

Турецкая разведка активизировалась на западе Ливии

Турецкая разведка активизировалась на западе Ливии

Мисурата, 8 декабря. Полет трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксировали на территории Ливии.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что технику подняли в воздух с военной базы, которая находится в городе Мисурата. Данный объект контролирует нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС). Однако там располагается турецкий военный контингент.

По данным источника, БПЛА следовали за автомобилями, на которых виднелась символика разведки.

Напомним, что из аэропорта Мисураты вылетели также военные самолеты. Они вошли в воздушное пространство города Абу Курейн, в связи с чем информированные источники предупредили граждан Ливии о возможной угрозе атаки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция доставила на территорию Ливии беспилотники для обучения боевиков триполитанских «властей».

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