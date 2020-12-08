Турецкая разведка активизировалась на западе Ливии

Мисурата, 8 декабря. Полет трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксировали на территории Ливии.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что технику подняли в воздух с военной базы, которая находится в городе Мисурата. Данный объект контролирует нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС). Однако там располагается турецкий военный контингент.

ثلاثة طيارات مسيرة تنطلق من الكلية العسكرية بمصراتة، بعدها تبعتهم سيارة اشارات استخباراتية. #مصراتة — ????????جيش بلادي ليبيا???????? (@JayshBiladi) December 8, 2020

По данным источника, БПЛА следовали за автомобилями, на которых виднелась символика разведки.

Напомним, что из аэропорта Мисураты вылетели также военные самолеты. Они вошли в воздушное пространство города Абу Курейн, в связи с чем информированные источники предупредили граждан Ливии о возможной угрозе атаки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция доставила на территорию Ливии беспилотники для обучения боевиков триполитанских «властей».