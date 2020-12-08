Судан поддержал Россию в ООН по вопросу принадлежности Крыма

Судан проголосовал против резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, призывающей Российскую Федерацию прекратить «временную оккупацию» Крыма.

Всего в голосовании принимали участие 142 страны, из которых 63 поддержали резолюцию, 62 воздержались, а 17 государств были против.

Несмотря на то, что инициаторами прошедшего голосования стали 40 стран-членов ООН, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Соединенные Штаты, Австралия, Канада и Турция, резолюция не является обязательной к исполнению и носит исключительно рекомендательный характер.

Составители документа называют Российскую Федерацию «оккупирующей державой» и призывают её «немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с территории Крыма и в самые кратчайшие сроки прекратить временную оккупацию украинского региона». При этом, дипломаты умышленно игнорируют волю крымского народа, который чётко и ясно подтвердил своё желание войти в состав РФ в ходе голосования на референдуме 16 марта 2014 года.