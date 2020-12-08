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Ливия

Турецкие корабли продолжают переброску оружия боевикам ПНС Ливии

Турецкие корабли продолжают переброску оружия боевикам ПНС Ливии

Триполи, 8 декабря. Турецкий корабль заметили неподалеку от порта Абу-Ситта в Ливии.

Пользователь Twitter сумел заснять на камеру грузовое судно, направляющееся на Запад североафриканского государства. Это уже второй катер, который зафиксировали у берегов страны.

Очевидец предположил, что турецкому кораблю удалось пройти незамеченным для флота Ливийской национальной армии. Не исключено, что в трюме он перевозит боеприпасы и военную технику для укрепления незаконных вооруженных формирований триполитанских «властей».

 

Напомним, что ранее силы фельдмаршала Халифы Хафтара задержали торговое судно недалеко от берегов Ливии. Капитан проигнорировал запросы, из-за чего командование ВМС приняло решение остановить корабль. На борту находился экипаж из 17 человек, девять из них — граждане Турции. Всех доставили в гавань Рас аль-Хиляль для проведения расследования.

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