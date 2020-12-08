В России расширяют полномочия полиции

Москва, 8 декабря. Сотрудникам полиции могут разрешить вскрывать машины, а также оцеплять территории и жилые помещения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Автором документа выступило Правительство России.

Сегодня сотрудник полиции обязан представляться задержанному (называть свои должность, звание, фамилию), но на практике часто он должен действовать немедленно. Согласно законопроекту, правоохранителям в таких случаях разрешат представляться после пресечения противоправных действий, когда угроза жизни миновала.

Также расширяются обстоятельства, при которых полицейский может использовать огнестрельное оружие. Речь идет о ситуациях, когда действия задержанного могут быть расценены как угроза нападения.

Закрепляется право сотрудников правопорядка «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», места проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности.

Помимо этого, определяются меры, которые полицейский сможет применить при оцеплении территории. Так, разрешается осматривать граждан, находящиеся при них вещи, автомобили, перевозимые грузы, в том числе с применением технических средств. В случае отказа от осмотра гражданина не пустят на оцепленную территорию.

Также предусматривается право вскрывать автомобили в отсутствии их владельцев для предотвращения преступлений. Помимо этого, полицейские смогут проникать в жилые помещения и на земельные участки.

«Законодатель уже наделил таким правом сотрудников Росгвардии, поэтому в нем нуждаются и сотрудники полиции, которые несут основное бремя на улицах и других общественных местах», — сказал замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

Отмечается, что если проникновение в жилье произошло помимо воли находящихся там граждан, то сотрудники полиции обязаны в течение 24 часов письменно уведомить об этом прокурора.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев добавил, что все предлагаемые поправки основаны на правоприменительной практике последних лет.

«Когда действия полиции не регламентированы, появляются возможности для произвола со стороны представителей власти, — сказал он. — Эти нормы направлены на дополнительную защиту прав граждан».

Депутат обратил внимание, что никаких дополнительных полномочий у полиции не появляется. Речь идет о конкретизации тех полномочий, которые имеются в целом в правовой сфере.