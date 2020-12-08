Турция пытается узаконить присутствие в Ливии посредством захвата сферы образования

Министерство образования Правительства национального согласия (ПНС) рассматривает вопрос включения турецкого языка в школьную программу Ливии.

Востоковед Борис Долгов расценивает такую вероятность как вмешательство Анкары во внутренние дела североафриканского государства. По его мнению, президент Реджеп Тайип Эрдоган может использовать доступ к обучению молодежи, чтобы продиктовать новому поколению ложные ценности. Это позволит Турции утвердить собственное незаконное присутствие в Ливии.

Вторжение Турции в Ливию

В ноябре 2019 года глава республики Эрдоган заключил сделку о военном сотрудничестве и взаимодействии в сфере безопасности с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. В рамках договора ВС Турции перебрасывают боеприпасы, иностранных наемников и служащих регулярной армии в поддержку незаконных вооруженных формирований, интегрированных в состав триполитанских «властей». В ответ вторая сторона гарантирует Анкаре поддержку в регионе.

Международное сообщество не признало подписанный между двумя государствами меморандум, в частности, из-за поставок боевой техники на авиабазу Аль-Ватыя, в Мисурату и Триполи, а также на другие подконтрольные ПНС территории. Проблема в том, что эти действия нарушают оружейное эмбарго Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Ливии.

Несмотря на критику, Анкара продолжает поддерживать «правительство» Сарраджа, параллельно пытаясь узаконить присутствие собственного военного контингента в Ливии. Не исключено, что расширение учебной программы, которую на данный момент лоббирует Министерство образования ПНС, является частью турецкой экспансии в североафриканском государстве, затронувшей на этот раз и сферу культуры.

Захват образования и влияние на неокрепшие умы

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей востоковед Борис Долгов прокомментировал возможное включение турецкого языка в школьную программу Ливии. По его мнению, соответствующая инициатива является грубым вмешательством во внутренние дела страны.

«Эрдоган действительно занимается поиском способов расширения влияния в Северной Африке, включая Ливию», — заявил эксперт.

Он объяснил, что Анкара преследует экспансионистский политический курс и реализовывает его на территории суверенных государств, которые ранее входили в состав Османской империи. Таким образом, Эрдоган пытается доказать международному сообществу, что он стал «лидером мусульманского мира».

«Президент Турции продолжит придерживаться оккупационных взглядов в Ливии. Анкара пытается навязать себя в качестве самой сильной державы, способной оказывать влияние на соседние страны», — рассказал востоковед.

Собеседник ФАН также заметил, как агрессивные действия Эрдогана могут не лучшим образом повлиять на политические процессы в регионе. По его словам, ливийцы выступают за мирный диалог между представителями Востока и Запада страны, тогда как Анкара намеренно эскалирует кризис.

«Граждане государства против иностранного вмешательства, особенно со стороны Турции», — резюмировал Долгов.

Напомним, что Эрдоган отказался выводить военный контингент из Ливии. В качестве причины он указал подписанный договор с триполитанскими «властями». Глава республики уточнил, что покинет регион, если Правительство национального согласия попросит его об этом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Анкара готовит группировки ПНС к новой фазе боевых действий. В частности, джихадисты должны атаковать позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара на юге североафриканского государства.