Экономист рассказал, когда улучшится состояние российской экономики

Состояние российской экономики ухудшилось не только из-за пандемии. Об этом в комментарии ФАН заявил экономист и политолог Никита Масленников. Эксперт считает, что проблема экономической системы нашей страны состоит во множестве накопленных структурных ограничений.

«Проблемы в российской экономике в целом не из-за пандемии. У нас существуют различные проблемы в деловой среде, например, одна из них — отсутствие реальных стимулов для частных капиталовложений. Это все копилось годами. Мы видим ухудшение с 2013 года. Он начался еще до Крыма и всех санкций», — сказал Масленников.

Экономист отметил, что с 2000 по 2010 годы темпы роста были значительно выше, чем в последние десять лет.

«Если инвестиции в первом десятилетии этого века росли темпом в 9,7% в год, то в следующее десятилетие, включая кризис 2008–2009 годов, они росли темпом в 1,9%, то есть сократились в пять раз. А это ведущая сила любого экономического роста. Так происходит из-за того, что все эти ограничения остаются. В бизнесе присутствует очень высокая доля государственного сектора — неширокое пространство для конкуренции. Существует масса других сложностей в деловой сфере, начиная от нестабильности налоговой системы, завершая проблемами по правоприменению, силовому давлению, качеству судов, прежде всего арбитража. Это все сказывается на экономическом росте», — отметил специалист.

Никита Масленников отметил, что Россия на антикризисные мероприятия при COVID-19 потратила примерно 5 триллионов рублей. Это сумма намного ниже затрат США и некоторых европейских государств.

«Мы будем восстанавливаться в той же самой экономической структуре, в которой были до пандемии. Это самый главный риск, потому что в рамках условий, которые формируют экономика, рост выше 2% возможен только в случае, если цены на нефть и на газ достигнут нового исторического пика. В 2021 году ожидается довольно непростая ситуация. В будущем году страна сократит незащищенные государственные расходы на 10%. Такой поддержки, как в этом году, у России уже не будет, произойдет сжатие бюджетного импульса», — сказал Масленников.

Экономист призвал не надеяться на рост потребления населения из-за увеличения реальных доходов, так как в кризисные времена пандемии такое невозможно.

«Это повлияет на деловую активность и способствует некоторому росту, но не будет определять экономическое состояние полностью, потому что эффект отложенного спроса, который возник в рамках ограничений, уже практически иссяк. Это видно», — объяснил экономист.

В заключении Масленников отметил, что пока не совсем понятно, как российская экономика будет чувствовать себя в 2022 году.

«Возникает другой вопрос: с какими темпами роста мы будем сталкиваться и как будем ощущать себя в 2022 году. Для выполнения обязательств перед населением России необходимы устойчивые темпы роста более 3%, чтобы они не теряли свою долю в мировой экономике. Пока у нас с этим сложно», — признался Никита Масленников.

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