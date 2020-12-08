Снятый с выборов в ЦАР кандидат пытается склонить полевых командиров на свою сторону

По сообщению из достоверных источников, уличённый в мошенничестве и лишённый права участвовать в президентских выборах Франсуа Бозизе, проводит встречи с лидерами вооружённых группировок на севере Центральноафриканской Республики.

За несколько дней до оглашения вердикта Конституционного суда, 30 ноября 2020 года, Франсуа Бозизе, в сопровождении своей многочисленной охраны, тайно покинул столицу ЦАР и направился на север республики в префектуру Кага-Бандоро. Уже после того, как бывший глава государства был лишён права баллотироваться на прост президента, его кортеж посетил несколько городов префектуры Уам, граничащей с Республикой Чад.

В минувшее воскресенье, 6 декабря 2020 года, он впервые публично выступил перед своими сторонниками на митинге в городе Босангоа, где призвал собравшихся «продолжать борьбу за восстановление демократической власти в стране».

Своим поведением Франсуа Бозизе демонстративно игнорирует решение Конституционного суда республики, согласно которому он не может вести предвыборную компанию. При этом факт мошенничества со стороны бывшего главы государства является доказанным. Бегство Бозизе из Банги до официального оглашения вердикта, прямо указывает на его осведомлённость о том, что у него нет шансов законно баллотироваться на пост президента республики.

Не случаен и регион, где решил скрыться бывший глава государства. Франсуа Бозизе всегда пользовался поддержкой среди бандформирований в провинции Уам и на сопредельных с ней территориях Республики Чад. В настоящий момент не остаётся сомнений, что главной целью его поездки является попытка уговорить полевых командиров развязать очередную гражданскую войну в республике.

Доступные сведения о финансовом состоянии Франсуа Бозизе прямо указывают на то, что ему нечем оплачивать услуги своей потенциальной армии. Однако, ему однажды удалось рассчитаться с местными бандами и иностранными наёмниками, отдав им на разграбление города республики, после захвата власти в ходе военного переворота 2003 года.

Экс-глава государства смог вернуться в страну после того, как действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера инициировал подписание мирного договора между 14 вооружёнными группировками. Одним из пунктов этого документа предусматривалось, что власти Центральноафриканской Республики отказываются от уголовного преследования бывших руководителей страны и предоставляют им гарантии безопасности на её территории.

По замыслу Фостен-Арканжа Туадера, предстоящие выборы президента и депутатов законодательного собрания республики должны положить конец межплеменной вражде внутри страны и окончательно установить в ЦАР принцип равенства всех перед законом.