ФАН узнал, почему волгоградцев лишили старейшего трамвайного маршрута

Волгоград, 9 декабря. Жители Ворошиловского района Волгограда до сих пор не могут поверить в то, что им вернут трамвайный маршрут, связывавший их с центром города. Сделать это мэрии придется по требованию прокуратуры.

Казалось бы, судьбу городского трамвая №1, возившего волгоградцев с 1986 года по маршруту «Ул.Мончегорская – Детский центр», муниципалитет окончательно решил этим летом. Чиновники заявили, что пассажиропоток слишком маленький и даже приводили в релизах некие данные, согласно которым в трамвае ездят по пять человек. Маршрут стал нерентабельным, а значит, его надо отменить. Сказали – сделали, а взамен жителям предложили пересесть на маршрутки.

Возмущенные волгоградцы очень сильно удивились нерентабельности «единички», которой постоянно пользовались пожилые граждане, многодетные семьи. Начиная с июня, местные жители стали отстаивать маршрут. Однако на поступавшие письма и обращения чиновники вместе с главой города Виталием Лихачевым не реагировали.

Тогда волгоградцы попросили вмешаться прокуратуру. Через видеоролики они обратились к новому руководителю регионального надзорного органа Денису Костенко. Позднее направили в Генпрокуратуру коллективное заявление в интересах более 1100 человек. Именно столько подписей было собрано за сохранение трамвая №1.

«По пути следования трамвая №1 находятся не менее пяти школ, детские сады, ЖД-станция Волгоград-2, крупные магазины и социальные учреждения. Наши дети, большинство школьники, могут добираться до школ, спортивных и художественных секций только на трамвае», – объясняли активисты необходимость сохранения маршрута.

В итоге прокуратура Волгоградской области организовала проверку по этим сообщениям. Выяснилось, что весной, когда из-за коронавирусных ограничений большинство общественных транспортных маршрутов было приостановлено, муниципальное предприятие «Метроэлектротранс» проверило свое трамвайное хозяйство. Обнаружилось, что часть пути, где ходила «единичка», пришла в негодность.

«Целый участок стал небезопасным. Там действительно были выявлены гнилостные изменения. И все требовало немедленного ремонта. Но не прекращения сообщения. Однако администрация города просто решила пойти по пути наименьшего сопротивления – просто закрыть трамвайный маршрут и заменить его автобусами. Вообще, здесь много нюансов, которые, как всегда, упираются в финансирование. То есть истинная причина оказалась не маленьком пассажиропотоке», – рассказала корреспонденту ФАН старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Главе города было направлено прокурорское представление с требованием возобновить движение по трамвайному маршруту №1. В итоге составлен график ремонта путей. Работы еще ведутся. Их планируется завершить на следующей неделе.

«Надеемся, что отступления от графика не будет. Но если будет, тогда начнем иные меры принимать. Нас интересует результат», – сказала представитель облпрокуратуры.

По словам Чередининой, после выполнения работ главе города будет направлено ответное представление с требованием об устранении выявленных нарушений. Ситуацию прокуратура собирается держать на контроле, пока не поедет трамвай по заново открытому маршруту.