На Украине определилась самая острая проблема на 2021 год

Политический кризис, возникший на Украине после государственного переворота в 2014 году, привел к тому, что страна оказалась под внешним управлением со стороны Запада и практически полностью лишилась суверенитета. К такому выводу пришел политолог, специалист Украинского Института политики Руслан Бизяев. В интервью информационному порталу «Украина.ру» он объяснил, какие цели стоят перед украинскими властями, чтобы решить эту проблему, а также рассказал, как государство может избавиться от внешнего влияния со стороны «западных партнеров».

Напомним, что в минувший вторник, 1 декабря, на Украине состоялись официальные мероприятия по случаю 29-й годовщины референдума о независимости страны от Советского Союза. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с торжественной речью, призвав их сделать все возможное, чтобы Украина стала мощным конкурентоспособным государством.

Руслан Бизяев, комментируя данное заявление Зеленского, заметил, что самой острой проблемой Украины в будущем 2021 году является полное отсутствие независимости. Киев фактически потерял свой суверенитет, поскольку не способен принимать политические решения без оглядки на европейские страны и США. Украинские власти также утратили способность вести независимую финансовую политику, поскольку экономика страны не может существовать без кредитных вливаний со стороны западных организаций.

По словам Бизяева, Украине необходимо решить это острую для страны проблему. Для этого Киев должен следовать критериями, заложенным в Декларацию о государственном суверенитете 16 июня и полностью отказаться от внешнего управления со стороны Запада.

«Люди это осознают, причем люди разных политических убеждений относительно внутриполитической ситуации, но что касается внешней политики, то здесь я начинаю наблюдать консенсус», – резюмировал эксперт.

Ранее киевский публицист Владимир Скачко заметил, что жители украинской ССР, проголосовав на референдуме за независимость от Советского Союза, попались на хитрую пропагандистскую уловку политиков.