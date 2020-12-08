Экстрасенс рассказала про отношения между Киевом и Москвой в 2021 году

Какие отношения будут между Россией и Украиной в 2021 году, рассказала экстрасенс Дарья Миронова в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Украина испытает финансовый и топливный кризис, поэтому страна будет просить у всех с протянутой рукой и получать отказы. Она будет ныть и бедствовать, обвиняя Россию во всем, чтобы ей выделили дополнительные деньги», — рассказала Дарья Миронова.

По словам экстрасенса, в 2021 году Украина должна будет выживать.

«Она может провести какие-нибудь мошеннические деяния, чтобы обвинить третье лицо в том, что ее разворовали и привели к нищенскому существованию», — сообщила эксперт.

Дарья Миронова также рассказала о возможных внутренних конфликтах страны.

«В течение всего 2021 года будут митинги и столкновения. Будут также жертвы. При этом Украина устоит в рамках нынешних границ, но постоянно будет сталкивать Россию с Америкой», — подчеркнула экстрасенс.

Эксперт отметила, Украина считает, что Россия над ней издевается, поэтому американцы, как освободители, должны будут помочь Украине выжить.