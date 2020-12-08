Россия поставила в Сербию партию танков Т-72Б3

Сербский посол в РФ Мирослав Лазански отчитался о передаче Россией партии танков Т-72Б3 и выразил благодарность министру обороны Сергею Шойгу. В армию Сербии поступили 30 единиц модернизированной военной техники. Об этом сообщает МК.

Также посол отметил помощь Москвы, которую та оказывает Белграду в преодолении пандемии. В конце осени на Балканы отправилась группа военных медиков и специалистов биозащиты вместе с оборудованием и техникой.

Ранее полковник в отставке, военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец объяснял, что Сербия будет использовать российскую военную технику для защиты своего суверенитета, не раз нарушенного Западом в последние десятилетия.

«Об этом танке специалисты, которые его эксплуатируют, отзываются исключительно положительно: у него отличный прицел, превосходная бронепробиваемость, мощный двигатель, хорошие пассивная и активная защиты от снарядов. Так что, в общем, понятно, почему это один из самых популярных танков в мире», — пояснил эксперт.

Военный обозреватель добавил, что со стороны России было бы неправильно воспринимать сделку с Белградом по поставкам вооружения исключительно с точки зрения прибыли. По его словам, теперь Сербия привязана к национальным интересам РФ.