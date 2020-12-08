Россия поставила в Сербию партию танков Т-72Б3

Сербский посол в РФ Мирослав Лазански отчитался о передаче Россией партии танков Т-72Б3 и выразил благодарность министру обороны Сергею Шойгу. В армию Сербии поступили 30 единиц модернизированной военной техники. Об этом сообщает МК.
Также посол отметил помощь Москвы, которую та оказывает Белграду в преодолении пандемии. В конце осени на Балканы отправилась группа военных медиков и специалистов биозащиты вместе с оборудованием и техникой.
Ранее полковник в отставке, военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец объяснял, что Сербия будет использовать российскую военную технику для защиты своего суверенитета, не раз нарушенного Западом в последние десятилетия.
«Об этом танке специалисты, которые его эксплуатируют, отзываются исключительно положительно: у него отличный прицел, превосходная бронепробиваемость, мощный двигатель, хорошие пассивная и активная защиты от снарядов. Так что, в общем, понятно, почему это один из самых популярных танков в мире», — пояснил эксперт.
Военный обозреватель добавил, что со стороны России было бы неправильно воспринимать сделку с Белградом по поставкам вооружения исключительно с точки зрения прибыли. По его словам, теперь Сербия привязана к национальным интересам РФ.
«Это наш стратегический партнер в центре Европы! Правда, на них из-за этого иногда «повякивают» американцы и заставляют их так или иначе слушать себя. Я слышал даже рассуждения, что вот, мол, «Белград одной ногой уже в НАТО!». Но это, на мой взгляд, временное явление: родственная нам Сербия уже вскоре станет полноценным российским союзником», — уверен Баранец.