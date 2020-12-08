Мисурата, 8 декабря. Очевидцы подтвердили, что военные самолеты совершают маневры над ливийским городом Абу Курейн.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что техника вылетела из аэропорта, который расположен на территории Мисураты. По словам источника, сейчас боевые машины находятся в воздушном пространстве населенного пункта Абу Курейн.

طائرات حربية أقلعت من مطار #مصراتة وتحلق الآن في سماء منطقة #ابوقرين.

نرجو أخذ الحيطة والحذر من أي اعتداء غادر.#ليبيا — ViewsOnLibya ✪ (@LibyaViews) December 8, 2020

Автор публикации призвал жителей соблюдать осторожность. По его словам, существует угроза атак на граждан.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в последнее время Турция совершила несколько перебросок военной авиации на территорию североафриканской страны. К примеру, Airbus A400-M доставил на авиабазу Аль-Ватыя несколько истребителей F-16, которые предназначены для возможного наступления на юге Ливии.