Школы РФ подтянут, чтобы войти в топ стран — лидеров общего образования

Программа поддержки школ с низкими результатами «500+» позволит России подтянуть отстающие учебные заведения и обеспечить себе место в десятке ведущих стран мира по качеству общего образования. Об этом сообщил ФАН министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время освещения результатов престижного международного исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS за 2019 год.

«Нам важно, чтобы в России сократилось количество отстающих детей», — сказал Сергей Кравцов. – Сейчас с помощью больших данных мы можем точно оценить уровень образования в каждой школе России. Мы знаем, что ряд школ нуждается в целенаправленной поддержке».

Глава Минпросвещения привел пример подобной адресной поддержки школ. Так, сельская школа Алтайского края в рамках нацпроекта «Образование» до 2024 года получит недостающее оборудование.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что в пилотный год запуска проекта по программе работают 252 школы, к каждой приставлен куратор из управленческой структуры региона РФ.

«Мы отработаем все подходы и методики, к концу года у нас будет субъектное решение по регионам», — отметил Музаев.

В плане проекта 9000 школ, уточнил Музаев, но это не означает, что остальными школами заниматься не будут: каждый регион получил установку работать с отстающими школами в течение следующих лет.

Добавим, во вторник, 8 декабря, стало известно, что Россия вошла в шестерку лучших стран мира по результатам международного мониторингового исследования TIMSS. Российские четвероклассники вошли в тройку лидеров по естествознанию, при этом по математике они укрепили позиции нашей страны, заняв 6 место. В 8-х классах по естественно-научной подготовке Россия поднялась на 5-е место, а по математике заняла 6 место. Сергей Кравцов подчеркнул, что результаты России в TIMSS особенно важны: они будут учитываться при оценке реализации цели, поставленной Президентом России, — войти в десять ведущих стран мира по качеству общего образования.