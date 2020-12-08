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Террористы ХТШ подняли цены на топливо в Идлибе

Террористы ХТШ подняли цены на топливо в Идлибе

Идлиб, 8 декабря. Топливная компания «Ватад», связанная с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ), объявила об очередном повышении цен в провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал Halab Today.

Цена литра бензина вырастает на 5 турецких курушей, литр дизеля будет стоить дороже на 18 курушей, а один кубометр газа станет дороже на 3 турецких лиры.

Террористы ХТШ подняли цены на топливо в ИдлибеБоевики ХТШ повышают цену топлива на захваченных территориях третий раз за последнее время. Ранее «Ватад» обновляла цены в конце октября и начале ноября 2020 года. Тогда это решение оправдывалось изменением курса валют, однако сейчас никаких заявлений от компании не поступало.

Террористы ХТШ подняли цены на топливо в Идлибе

«Ватад» является монополистом на северных территориях Сирии, захваченных террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», которые и получают доходы от продажи топлива. Однако сами цены на бензин и дизель в Идлибе сильно зависят от Турции, которая поставляет боевикам материально-техническое обеспечение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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