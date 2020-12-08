Террористы ХТШ подняли цены на топливо в Идлибе

Идлиб, 8 декабря. Топливная компания «Ватад», связанная с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ), объявила об очередном повышении цен в провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал Halab Today.

"وتد" تعلن رفع سعر ليتر البنزين المستورد 5 قروش تركية والمازوت المستورد 18 قرشاً واسطوانة الغاز 3 ليرات تركية — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) December 8, 2020

Цена литра бензина вырастает на 5 турецких курушей, литр дизеля будет стоить дороже на 18 курушей, а один кубометр газа станет дороже на 3 турецких лиры.

Боевики ХТШ повышают цену топлива на захваченных территориях третий раз за последнее время. Ранее «Ватад» обновляла цены в конце октября и начале ноября 2020 года. Тогда это решение оправдывалось изменением курса валют, однако сейчас никаких заявлений от компании не поступало.

«Ватад» является монополистом на северных территориях Сирии, захваченных террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», которые и получают доходы от продажи топлива. Однако сами цены на бензин и дизель в Идлибе сильно зависят от Турции, которая поставляет боевикам материально-техническое обеспечение.

1 Организация запрещена на территории РФ.