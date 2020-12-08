Мисмари раскрыл подробности задержания турецкого судна Mabruka у берегов Ливии

Бенгази, 8 декабря. Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари прокомментировал задержание турецкого судна у побережья Рас аль-Хиляль.

Генерал-майор заявил, что корабль под названием Mabruka нарушил морское право. Помимо прочего, его капитан игнорировал запросы ЛНА, поэтому командование сил фельдмаршала Халифы Хафтара приняло решение досмотреть грузовой транспорт.

«Корабль был загружен лекарствами, которые доставляли в Мисурату. Капитан не выполнил процедуры, которым необходимо следовать: они вошли в запретную зону без разрешения. Оружие не найдено», — констатировал Мисмари.

Сообщается, что состояние экипажа «стабильное». Всего на судне находилось 17 человек: девять турок, семь граждан Индии и один азербайджанец. По итогам расследования на предмет выявления нарушения оружейного эмбарго Совбеза ООН Mabruka могут оштрафовать за незаконное проникновение на территорию Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники операции IRINI попытались обыскать корабль Анкары Rosaline A, чтобы предотвратить провоз контрабанды в североафриканскую страну. Турция заявила, что миссия нарушила международное право. Однако Евросоюз утверждает, что на судне могло находиться оружие.