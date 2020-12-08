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Два фаната из РФ предстали перед судом за нанесение увечий английскому болельщику

Два фаната из РФ предстали перед судом за нанесение увечий английскому болельщику

Экс-ан-Прованс, 8 декабря. Процесс над двумя футбольными фанатами из России начался сегодня во Франции. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы за жестокие увечья, нанесенные ими болельщику из Англии в ходе ЧЕ-2016.

Столкновение между российскими и британскими фанатами произошло перед матчем в городе Марсель. Двое россиян сделали 55-летнего мужчину инвалидом, которому ныне приходится передвигаться в коляске. По словам адвоката пострадавшей стороны, англичанин не способен давать показания даже по видеосвязи ввиду психологической травмы.

Первый обвиняемый заявил, что действовал в рамках самообороны. Второй же уверял судью в непреднамеренности своих действий и неспособности вспомнить подробности того происшествия.

Мужчины были задержаны в Германии в 2018 году, когда направлялись в Испанию на матч «Спартака».

Вердикт должен прозвучать 11 декабря.

Ранее ФАН сообщал о вынесении Московским городским судом приговора украинскому футболисту Василию Василенко, обвиненному в шпионаже в пользу Украины.

Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью материалов уголовного дела. Мужчина был арестован в Москве в октябре 2019 года за «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов». Весной этого года обвинение было пересмотрено: сотрудники ФСБ установили связь футболиста с СБУ.

В августе во время любительского турнира заслуженный мастер спорта России Роман Широков напал на судью и нанес ему несколько ударов. Перед лицом суда футболист признал свою вину и выразил готовность понести наказание. Следующее заседание по делу состоится 11 декабря в 2 часа дня. В нем примут участие свидетели.

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