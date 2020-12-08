Эксперт объяснил, чем опасно хранение вещей на чердаке и в подвале

Россиянам запретят хранить личные вещи на чердаках многоквартирных домов и на цокольных этажах. С 1 января вступает в силу постановление Правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Как правило, на чердаках многоквартирных домов и на цокольных этажах россияне хранят соленья, банки, дачный инвентарь и автомобильные шины. При этом технические помещения загромождаются, а также повышается опасность возникновения пожаров.

Кроме того, с нового года нельзя будет эксплуатировать газовые приборы в случае неисправности и без прохождения технического обслуживания. На балконах и лоджиях запрещается оставлять без присмотра свечи и непотушенные сигареты.

Также изменения коснутся решеток на окнах подвалов и аварийных выходов. Они должны свободно открываться, особенно если являются эвакуационным выходом.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов объяснил ФАН, какие личные вещи нельзя хранить на чердаках и в подвалах.

«В чердачных помещениях запрещено хранить что-либо в принципе, это Федеральный закон N 123, он с 1 мая 2009 года функционирует. В чердачных помещениях могут только проходить транзитные коммуникации и больше ничего, никакое оборудование для сотовой связи, никаких кладовок, никакого хранения инвентаря там в принципе быть не может», — подчеркнул эксперт.

По словам Кузнецова, в цокольных этажах также запрещено хранить личные вещи, особенно легковоспламеняющиеся. Их нельзя было хранить и раньше, подчеркнул он.

«Что касается цокольных этажей, то весь вопрос в наличии или отсутствии горючей нагрузки. Хранить там резину, а шины являются чрезвычайно опасными, бензин, ацетон и раньше нельзя было», — отметил Кузнецов.

Во многих случаях общие и технические помещения загромождаются личными вещами. Это одно из самых распространенных нарушений в области пожарной безопасности. Психолог Алла Котолазова рассказала ФАН, почему люди используют общие помещения и когда это может свидетельствовать о психологических отклонениях.

«Часто у людей остро стоит квартирный вопрос. Если в однокомнатной квартире живет четыре человека, то мест для хранения у них немного. Поэтому они пользуются общей жилплощадью. В советские времена особых ограничений в этом не было, поэтому по привычке хранят в коридорах, шкафы устраивают. Это не всегда собирательство», — отметила эксперт.

Котолазова объяснила, в каких случаях речь может идти об отклонениях.

«Когда человек приносит хлам, старые вещи, надо ему это или нет, это уже собирательство. Худший вариант — когда человек затаскивает домой или на общую территорию хлам из помойки. Такая форма собирательства причиняет неудобства всем жильцам многоквартирного дома — это и тараканы, и плесень. По большей части, это обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), при этом расстройстве производятся навязчивые вещи. Но бывает и наоборот: при таком расстройстве проявляются высокие требования к чистоте», — подчеркнула специалист.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного жилого дома и спасли 82-летнюю пенсионерку.