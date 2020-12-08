Путешествие в Коломну — в одно из красивейших мест Подмосковья — можно запланировать как в компании друзей или с семьей, так и самостоятельно. Обилие впечатлений обеспечено вам в любом случае. Город тесно связан с такими именами, как Дмитрий Донской, увековеченный в памятнике рядом с кремлевской стеной, Марина Мнишек, в честь которой названа одна из башен Коломны, где по одной из версий она была заточена, Екатерина II, приложившая свою монаршую руку к созданию герба города. Отголоски русской истории встроены в современную городскую культуру, это касается как названия улиц и сохранившихся храмовых комплексов, так и многочисленных городских легенд. Город расположен на месте впадения Оки в Москву-реку, что также было удобно для ведения торговли и развития всех ремесел. Сюда часто заезжали представители российской знати, владельцы мануфактур развивали производство, купцы открывали салоны по продаже местных товаров. А Коломенский Кремль — самое сохранившееся фортификационное сооружение в области — служил в свое время форпостом на подходах к Москве, был свидетелем многочисленных вражеских нападений и успешно их отражал.

Если вы готовы погрузиться в эту атмосферу, то смело планируйте тур в Коломну уже в ближайший уик-енд. А мы в свою очередь поможем вам разобраться, где погулять, что посмотреть и какие приобрести сувениры.

Как добраться до Коломны из Москвы?

Из Москвы до Коломны ходят электрички и комфортные рейсовые автобусы. Время в пути составляет около двух часов. Если вы приезжаете всего на один день, будет разумно запланировать дорогу на раннее утро — чтобы успеть не только погулять и полюбоваться на городские достопримечательности, но и поужинать и приобрести сладости и сувениры.

В Коломну также можно приехать на машине, что довольно удобно, так как некоторые туристические места весьма удалены друг от друга. С парковками здесь проблем нет. Да и разместиться на ночевку можно без труда — в отеле или в частном секторе.

Известные исторические достопримечательности и места паломничества в Коломне

Что же можно посмотреть в Коломне за один-два дня? В короткий тур вы вполне успеете уложить основные архитектурные красоты в центре города. Для этого лучше всего подойдет пешеходная прогулка. Те, кто в Коломне впервые, могут начать со шлагбаума на улице Лажечникова. Это известное в городе место — традиционное начало осмотра кремлевского комплекса. В теплое время года у шлагбаума вас встретит городовой в настоящей форме, что сразу же передаст атмосферу старо-купеческой Коломны. Улица Лажечникова — одна из сохранившихся с тех времен. С широкой мостовой, небольшими домиками и усадебками, уютными фонарями и лавочками — она представляет собой своего рода коломенский Арбат. Сам же Иван Лажечников, в честь которого названа улица, прославился благодаря своим первым в русской литературе историческим романам. На улице можно встретить сувенирные лавки, небольшие закусочные, настоящую радость детишек и романтических барышень — белоснежную карету, запряженную парой лошадок. Если позволяет время, то прокатиться нужно обязательно под стук копыт и звон колокольчиков.

Коломенский Кремль сложно не заметить: во-первых, это монументальное сооружение само по себе выделяется своими габаритами, во-вторых, Кремль стоит недалеко от дороги, соединяющей основные части города, а в-третьих, это не только важнейшая историческая достопримечательность города, но и символ Подмосковья. В своем первоначальном виде Кремль имел 17 башен, однако до наших дней дожили лишь семь основных. Также туристы могут полюбоваться лишь на два сохранившихся участка крепостной стены. И стену, и башни можно осмотреть как со стороны дороги, так и изнутри, пройдя через Михайловские ворота, которые, кстати, являются культовым местом для влюбленных, о чем свидетельствуют цветные ленточки и замки, украшающие всю поверхность ворот.

С наружной части Кремля вам откроется конная скульптура Дмитрия Донского в развевающемся плаще и боевом шлеме. Памятник как бы предостерегает всех врагов государства — «не приходите к нам с мечом». Башня Кремля, расположенная ближе к шлагбауму, называется Грановитая, а неподалеку от Москвы-реки находится Маринкина башня, куда в свое время заточили дерзкую Мнишек. До этих событий у башни были другие названия, согласно летописям, одно из них — Круглая. В башне воссоздана та самая комната, где томилась Марина. Здешние экскурсоводы любят вспоминать награбленные союзниками Марины Мнишек богатства и черных птиц, постоянно кружащих над башней. В одну из таких птиц, согласно легенде, превратилась и сама пленница, покинув свою тюрьму. Впрочем, черных птиц у Кремля действительно предостаточно, впору снимать фильм. А вот клад так и не нашли, поэтому шанс отыскать его есть и у вас.

На внутренней территории Кремля ваше внимание обязательно привлечет Брусенский монастырь. Он действующий, в нем живут и работают монахини, следят за чистотой и порядком дворика. В монастыре хранится икона Казанской Божьей Матери, именно с нее каждый год совершается крестный ход по Коломне.

Сердцем Кремля считается Соборная площадь с главными храмами Коломны. Успенский Собор в свое время был заложен Дмитрием Донским, в его недрах хранилась коломенская святыня — икона Донской Богородицы. Икона сохранилась и по сей день, она находится в Третьяковской галерее. Рядом расположился храм Воскресения Словущего и Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. Уклад жизни в монастыре достаточно современный, монахини не закрываются от общения с мирскими и даже проводят экскурсии для всех желающих.

Еще одна сохранившаяся часть кремлевского комплекса — Пятницкие ворота. До них можно дойти пешком по улице Лазарева. Ворота имели статус главных въездных и представляют собой хорошо укрепленную башню с тремя ярусами основных бойниц и множеством маленьких. Можно легко представить, насколько мощным был этот пропускной пункт в свое время. Как и положено таким сооружениям, внутреннее пространство имеет несколько отсеков, а в моменты опасности ворота закрывались на несколько решеток и ставен, после чего на головы врагов падали стрелы и камни и лилась горящая смола.

Коломна известна как одно из паломнических направлений Подмосковья. Кроме храмов Кремля, посетить рекомендуется, конечно же, Старо-Голутвин мужской монастырь. Он находится в десяти километрах от Кремлевского комплекса и расположен в красивом месте слияния двух рек — Москвы и Оки. В темноте монастырь красиво подсвечен золотыми лучами фонарей и смотрится очень величественно. Основан Богоявленский Старо-Голутвин храм в 1385 году. По преданиям, руку к его созданию приложил Дмитрий Донской по благословению самого Сергия Радонежского. Для паломников будет интересно посмотреть на святыни, хранящиеся в монастыре, а остальные могут просто прогуляться по территории и посмотреть на береговые пейзажи.

Вторая по значимости историческая часть Коломны — Посад, или Старый город. Это километры улочек со старыми домами, резными наличниками и другими атрибутами прошлых веков. Старый город достаточно ухожен, здесь постоянно что-то обновляют, красят. В зимнее время туристы и местные жители с удовольствием гуляют здесь пешком, а летом можно прокатиться и на велосипеде, так как территория оборудована специализированными дорожками.

В Посаде есть множество музеев разной направленности, а также прекрасно сохранившиеся храмы. Один из них — старообрядческий храм Николы на Посаде. Купола этого небольшого сооружения не оставят вас равнодушными — каменное кружево из небольших «кокошников» в несколько рядов и венчающие все это великолепие пять глав. Эксперты называют такой стиль «купеческий» или «узорочье».

Еще один храм, который не закрывался даже в годы советской власти — храм Богоявления-в-Гончарах. Ценителям церковных фресок здесь будет что посмотреть, стены Богоявленского храма щедро расписаны иконами и библейскими сюжетами.

Самые интересные места в Коломне

Тем, кому позволяют временные рамки, будет любопытно посмотреть на коломенскую набережную. Обязательно найдите здесь скульптуру водовоза, это творение относительно молодое, но за ним — целая история жизни горожан, ведь воду в деревянных бочках по Коломне развозили вплоть до XX века, водопровода здесь не было. Рядом со скульптурой на стене вы можете увидеть шкалу паводковых вод. Как и в любом другом городе, расположенном на берегу реки, в Коломне всегда чутко следили за сезонным уровнем воды. В некоторые годы Москва-река могла подниматься до 6–7 метров. Можно только представить, что происходило в городе в это время. Возможно, вам посчастливится встретить старожилов и услышать эти истории из их уст, либо, как вариант, приезжайте в Коломну весной и лично станьте свидетелем этого природного явления.

Еще одна достопримечательность Коломны, которая нравится и туристам и местным жителям, — разводные мосты. По своей конструкции они немного не такие, как в Питере, но само действие захватывающее. Таких мостов в городе три, и смотреть на них, конечно же, лучше в теплое время года.

Не так давно рядом с Кремлем, со стороны Маринкиной башни, был построен современный многофункциональный спортивный комплекс Ледовый дворец, который своим космическим обликом разбавляет средневековый колорит. Здесь же находится смотровая площадка — природный островок, образованный на извилистом берегу при слиянии реки Коломенки и Москвы-реки. Называется это местечко «Коломенское Блюдечко». Здесь особенно красиво летом, когда дно «блюдечка» выстлано изумрудной травой с желтыми одуванчиками.

Приобщиться к древним ремеслам вам поможет экскурс в Кузнечную слободу — музей, в котором собраны экземпляры кузнечного мастерства и других народных промыслов. Это частная коллекция, она принадлежит человеку, который собирал экспонаты более 20 лет и сам руководил мастерской. Посмотреть здесь есть на что: экспонатов более 7000 — от оружия и доспехов до бытовых предметов, назначение которых нам уже не понять. Для желающих попробовать ковку своими руками проводятся мастер-классы.

Куда сходить с детьми в Коломне?

Часть Кремля с двумя башнями — Круглой и Грановитой — давно привлекает историков-реконструкторов. В сохранившейся части стены есть комнаты и ходы. Зимой здесь достаточно холодно, а вот летом для всех желающих, особенно для детей, проводятся различные квесты. Участникам выдается одежда того времени, в том числе кольчуга со шлемом и меч, что не может не порадовать мальчишек. В ходе квеста нужно ответить на ряд исторических вопросов и пройти маршрут, даже по самому верху крепости, куда в обычное время туристу не попасть. Это мероприятие рассчитано примерно на час-полтора и записываться на него нужно заранее.

В Коломенском Посаде расположились два «вкусных» музея, которые дети также посещают с удовольствием. Это Музей Пастилы и Музей Калача. Если вы до сих пор не знаете, как делается пастила, то экскурсия будет для вас особенно захватывающей. Музей располагается в доме-усадьбе с большим количеством комнат, как и полагается старинному особняку. Сама экскурсия представляет собой интерактивное театральное действо с ведущими в соответствующих костюмах. Вы узнаете, что коломенская пастила стала известна в XVIII–XIX веках, обрела популярность и была выписана императрицей Екатериной Великой к царскому столу. После этого о коломенском лакомстве узнали во всем мире, даже в кулинарной Мекке — Париже. Сценарий мероприятия очень продуман и отлажен, вы по-настоящему погружаетесь в эту эпоху.

Музей Калача или «Калачную» издалека можно узнать по толпам туристов, которые с удовольствием поедают свежую выпечку. И, конечно же, по несравненному запаху испеченных калачей. Экскурсоводы также продемонстрируют вам, как пекут калачи по старинному рецепту 1678 года. Кроме калачей, вам также предложат кулебяку с разными начинками, крендели и хлеб-папушник.

И взрослым, и детям будет очень интересно зайти в необычный музей — Музей любимой игрушки. Чтобы заранее бегло ознакомиться с его экспонатами, можно посмотреть Instagram музея. Сразу же станет ясно, что это не просто игрушки, а целое искусство. Мишки, куколки, машинки привезены из разных стран и относятся к разным эпохам. Здесь и фарфоровые изделия, и экземпляры, выполненные из папье-маше, и многое другое. Огромные стеклянные витрины заполнены коллекциями игрушек авторского исполнения. Кстати, в этом же здании находится лавка самоваров.

Что привезти в подарок из Коломны?

Коломна считается родиной пастилы и калача, поэтому без этих подарков возвращаться из путешествия просто нельзя. Разнообразие пастилы потрясет ваше воображение. Абсолютно диетический натуральный продукт, изготовленный из взбитого пюре яблок, придется к столу даже строгим приверженцам здорового питания. Нежнейшее воздушное лакомство со вкусом малины, клюквы и яблока — это классика, однако вы также можете попробовать пастилу с орехами, шоколадом и кедром. Сладость обычно продается в красивых картонных коробках или на вес, но упаковать ее можно здесь же — на любой вкус.

Начинки калачей тоже весьма разнообразны, например, с мясом гуся или с паштетом. Этот подарок лучше съесть быстро, пока он не потерял свой изысканный аромат.

Сладости в Коломне представлены не только пастилой. Это всевозможные разноцветные леденцы, конфетки с начинкой из орешков и ягод, коробочки с цукатами разного объема и на любой кошелек. Отдельно стоит упомянуть местный мед и напитки на его основе, которые также продаются в красивой подарочной таре.

Несъедобные подарки можно покупать прямо в многочисленных музеях. Народные сувениры, жестяные коробочки, фарфоровые и медные колокольчики, вазочки, кованые изделия — вот лишь короткий список возможных презентов.