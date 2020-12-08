СК России возбудил уголовное дело из-за отравления детей газом в Симферополе 

Симферополь, 8 декабря. Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по результатам проверки арендованной квартиры в Симферополе.

Сообщается, что в жилом помещении была установлена газовая колонка, а также смонтирована вытяжка, которые хозяева использовали с нарушением. В итоге это привело к отравлению угарным газом 4 ноября детей пострадавших – сына 4 лет и дочки возрасте 6 лет.

В тот день они была доставлены в реанимацию, сейчас жизни детей ничего не угрожает. Проверяются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.