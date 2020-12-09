В Пензе нашли способ защитить от вандалов новые качели в центре города

Пенза, 9 декабря. За соблюдением правил эксплуатации центральных пензенских качелей будут круглосуточно следить камеры видеонаблюдения. Об этом в интервью корреспонденту ФАН рассказала начальник информационно-аналитического отдела Администрации города Пензы Соборникова Анастасия.

По словам Анастасии, в ближайшее время эстетический вид сооружения будет восстановлен, а впредь порча сооружения будет фиксироваться на видео, которое может стать поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.

«Мы планируем провести косметический ремонт данного сооружения с целью убрать все следы вандализма. К сожалению, в момент порчи качелей камеры, установленные по периметру фонтанной площади, были отключены. В настоящий момент продолжаются работы по их подключению. После завершения работ и устранения недостатков мы будем следить за данным сооружением более внимательно. При повторных случаях вандализма виновные, зафиксированные камерами, будут привлечены к ответственности», — сообщили ФАН в администрации города.

Напомним, что горожане стали проверять на прочность новые качели с первого же дня открытия обновленной фонтанной площади. Поломки начались уже в начале сентября, когда крепление качелей было разрушено под натиском компании недобросовестных молодых людей. Через месяц экстремальные катания устроила еще одна пара вандалов — подростки попытались достать подошвой обуви до внутренней стороны крыши конструкции.

В ноябре свой вклад в порчу сооружения внес школьник, который сильно раскачался и испачкал тыльную сторону крыши следами ботинок. Последняя поломка качелей произошла в конце ноября, когда молодой человек намеренно сломал одно из креплений.