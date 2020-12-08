Сергей Бабурин назвал виновных в «беловежском сговоре», уничтожившем СССР

Днем памяти и скорби считает экс-депутат Госдумы Сергей Бабурин 8 декабря — день подписания Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР. По мнению Бабурина, «беловежский сговор» стал преступным решением, последствия которого мы пожинаем до сих пор.

«8 декабря 1991 года — это день «беловежского сговора», когда по инициативе президента РСФСР Бориса Ельцина, подстрекаемого Геннадием Бурбулисом и Сергеем Шахраем, государственные руководители союзных республик (РСФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР) подписали соглашение о ликвидации Советского Союза, — напомнил Сергей Бабурин в комментарии ФАН. — По взаимной договоренности было преступно заявлено о прекращении существования СССР как геополитической реальности. Стоявший за кулисами события [президент СССР] Михаил Горбачев сделал все, чтобы госпереворот прошел успешно. Предатель изображал скорбь, но препятствовал любым попыткам спасти единую страну».

Бабурин напомнил, что участники сговора попытались даже сделать так, чтобы у СССР не оказалось преемника, но этот их замысел, к счастью, не удался.

«Заговорщики пообещали друг другу, что никто не является правопреемником и продолжателем СССР, — говорит политик. — Лишь в 2020 году конституционной поправкой эта дикость была исправлена: Российская Федерация объявила себя, пусть и с оговоркой, правопреемником и правопродолжателем великого Советского Союза».

По словам Сергея Бабурина, вот уже почти 30 лет для него 8 декабря — это день памяти и скорби.

«Сколько жизней унесло то преступно решение, ответственность за которое должны разделить с подписантами и депутаты парламентов России, Белоруссии и Украины, ратифицировавшие пресловутое соглашение. В Верховном Совете РСФСР лишь мы семеро (Сергей Бабурин, Виктор Балала, Владимир Исаков, Илья Константинов, Павел Лысов, Николай Павлов и Сергей Полозков) проголосовали против ратификации, шесть депутатов воздержались, остальные — все нынешние демократы, коммунисты, либералы — стоя рукоплескали разрушению СССР!»

«Сегодняшние трагедии послесоветского пространства — прямой результат разрушения Советского Союза», — подчеркнул Сергей Бабурин.

Беловежские соглашения — это неофициальное название «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, РСФСР и Украиной как государствами — учредителями Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР (1922).

В соглашении фиксировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и декларировалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Беловежские соглашения подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от России, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Белоруссии, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

12 декабря 1991 года соглашение было ратифицировано Верховным Советом РСФСР под председательством спикера парламента Руслана Хасбулатова. Сразу после этого российский парламент денонсировал Договор об образовании СССР от 1922 года.

Депутат ВС Сергей Бабурин после издания президентом Борисом Ельциным указа №1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета с 21 сентября по 4 октября 1993 года находился в осажденном здании парламента. В настоящее время Бабурин возглавляет общественную организацию — политическую партию «Российский общенародный союз» (РОС).