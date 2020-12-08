Глава МИД Египта Шукри заявил о сотрудничестве Каира и Парижа по Ливии

Каир, 8 декабря. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри прокомментировал итоги встречи главы государства Абделя Фаттаха ас-Сиси и президента Франции Эммануэля Макрона.

Дипломат заявил, что лидеры достигли понимания в вопросе урегулирования ливийского кризиса. Каир и Париж согласились в необходимости прекратить боевые действия и устранить иностранное вмешательство в регионе.

По словам Шукри, оба президента заинтересованы в стабилизации обстановки, а также восстановлении суверенитета североафриканской страны. В частности, Ас-Сиси потребовал, чтобы наемники и незаконные вооруженные формирования покинули государство.

В то же время Макрон заявил о негативном влиянии военной экспансии Турции на Ливию. Напомним, что Анкара систематически перебрасывает иностранных наемников и боевую технику для поддержки сил Правительства национального согласия.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что встреча глав Египта и Франции состоялась 7 декабря 2020 года. В рамках переговоров лидеры обсудили пути урегулирования кризиса.