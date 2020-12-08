«Братья-мусульмане» хотят захватить власть в Палате представителей Ливии

Триполи, 8 декабря. Террористическая организация «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) оказывает давление на процесс расстановки политических сил в североафриканском государстве.

Издание Al-Ain сообщает, что член западной части Палаты представителей Сулейман Суикар провел телефонный разговор с неизвестным радикальным исламистом, который представился сотрудником Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ). Аудиозапись звонка опубликовали в Сети.

Экстремист и политик обсуждали свержение председателя парламента Агилы Салеха. Из этого следует, что «Братья-мусульмане» хотят отстранить спикера Палаты представителей от занимаемой им должности, чтобы назначить на его место аффилированного с Правительством национального согласия Суикара, который, помимо прочего, разделяет идеологию запрещенной террористической организации.

Сотрудники арабского СМИ предполагают, что Салех собрал заседание в Бенгази именно из-за угрозы со стороны джихадистов. По их данным, экстремисты планируют осуществить «увольнение» парламентария на переговорах в Гадамесе.

Напомним, что Палата представителей поддерживает перемирие и дипломатический путь разрешения кризиса в Ливии. Тогда как ее западное крыло выступает за военную эскалацию ситуации и подчиняется триполитанским «властям», а, соответственно, и «Братьям-мусульманам».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб рассказал о планах террористов захватить власть в государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.