ФАН выяснил подробности ЧП на газопроводе под Севастополем

Из-за аварии на газопроводе часть одного из районов города осталась без газа. Известно, что прорыв газопровода произошел в районе Золотой Балки в Балаклаве.

«В районе первого отделения «Золотой балки» при производстве земляных работ был поврежден подземный газопровод высокого давления. В настоящее время ведутся восстановительные работы, о времени пуска газа будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте Севастопольгаза.

Сейчас газа нет на 15 улицах Балаклавы. Как сообщили ФАН в «Севастопольгазе», на подачу голубого топлива жители города могут рассчитывать только завтра.

«Повреждение произошло не по вине «Севастопольгаза». Сегодня точно не успеем починить. Газа не будет. Скорее всего, только завтра», — прокомментировала ФАН диспетчер предприятия.

Сейчас на месте ЧП работает вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин, курирующий сферу ЖКХ.