Депутат Тутова рассказала о плюсах открытия детсадов при вузах

Открытие детских садов при институтах может помочь молодым родителям, которые учатся в учебных заведениях. Об этом ФАН рассказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

«Открытие детских садов при вузах помогло бы молодым родителям, которые учатся в учебных заведениях, — сказала она. — Однако многие пары попадают в затруднительное положение при появлении детей. Иногда при вузах есть детские сады, услугами которых могут воспользоваться как сотрудники, так и студенты. Но в большинстве случаев студентам негде оставить ребенка на время учебы».

По мнению законодателя, услугами детсадов при вузах должны бесплатно пользоваться не только сотрудники вузов, но и студенты. Сегодня существуют отличные, востребованные, и яркие практики, но они не обеспечены господдержкой, добавила она.

«Являясь региональным депутатом Госдумы от Ростовской области, я посещала подобные учреждения у себя в округе. Считаю, их важно осмыслить и, в случае одобрения на федеральном уровне, достроить недостающие нормы закона. Совершенствовать регламенты и усилить господдержку в данном направлении — в том числе, возможно, за счет нацпроекта «Демография», — отметила Лариса Тутова.

Она напомнила, что осенью 2020 года на рассмотрение Госдумы был внесен соответствующий законопроект, соавтором которого она является. Пока инициатива не нашла должного отклика в правительстве и находится в нижней палате парламента.

«Знаю, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает абсолютно верным предложение организовать ясли-сады при высших учебных заведениях. И в Совете Федерации нас поддерживают», — заключила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев предложил создать ясли-сады при вузах. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.