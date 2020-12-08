Вмешательство Китая в управление погодой способно вызвать тотальную засуху

Китайское правительство на прошлой неделе заявило о планах резкого увеличения использования технологий управления погодой. Речь идет о провоцировании выпадения осадков путем опыления облаков серебряными микрочастицами, конденсирующими вокруг себя влагу. В 2025 году эти операции будут регулярно проводиться на площади 16 миллионов квадратных километров. Об этом сообщает «Техкульт».

Ряд экспертов уже указали на риск резкого изменения климата в регионе, не говоря уже о «воровстве» влаги у соседей, что обеспечит им засуху. Предполагается, что особенно сильно пострадает сельскохозяйственная отрасль Индии, «заточенная» под сезонные муссонные дожди.

Очевидно, что столь масштабный атмокинез можно рассматривать в качестве оружия массового поражения.

В 2017 году большое количество американцев уверилось в том, что обрушившиеся в то время на США природные бедствия вызваны действием российского климатического оружия. В американских СМИ появился ряд публикаций, утверждающих, что атлантические ураганы «Харви» и «Ирма» спровоцированы искусственно. Некоторые даже поспешили подкрепить газетные сообщения собственными аргументами и историческими зарисовками.

Не так давно Соединенные Штаты пытались использовать погодные технологии для мирных целей. Они пытались заставить знаменитый ураган «Катрина» ослабнуть до того, как он дойдет до юго-восточного побережья. В воздухе распылялись вещества, вызывающие выпадение осадков: сухой лед и специальный цемент. Какой-то эффект они оказали, но остановить «Катрину» не смогли.

То, что этот ураган все же смог дойти до Нового Орлеана и разрушить значительную его часть, ясно демонстрирует сравнительную малоэффективность подобных технологий даже в относительно контролируемых условиях.