Экс-президенты России получат неприкосновенность

Бывшие президенты в России и их семьи могут получить гарантию неприкосновенности. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ФАН из нижней палаты.

Авторами документа выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Согласно законопроекту, президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Его нельзя привлекать к уголовной или административной ответственности, а также задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Отмечается, что лишить неприкосновенности бывшего президента может Совет Федерации только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. При этом оно должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ.

Как объяснил Крашенинников, Госдума принимает такое решение двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой. Совет Федерации принимает решение в течение трех месяцев. Если в этот срок сенаторы не примут решения, обвинение против бывшего главы государства считается отклоненным.

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