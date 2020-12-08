У России есть простой ответ на санкционный козырь США в игре за «Северный поток – 2»

Крупный международный энергетический проект «Северный поток – 2» будет завершен и введен в эксплуатацию, несмотря на позицию Вашингтона и американские санкции против европейских компаний. К такому выводу пришел эксперт в области энергетической безопасности, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью информационному порталу Baltnews. Он рассказал о том, как Россия может ответить на экономические ограничения со стороны США, а также объяснил, для чего американцы на самом деле пытаются остановить строительство газопровода.

Ранее бывший советник Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности в Европе Бенджамин Шмитт заявил, что Вашингтон вводит санкции против «Северного потока – 2», чтобы остановить «пагубное политическое влияние» России на Европу. С помощью санкций американские власти пытаются поддержать энергическую безопасность Европейского союза и суверенитет Украины.

Представитель США также обратил внимание, что экономические ограничения против «Северного потока – 2» не связаны с желанием Вашингтона устранить конкурента в лице России в Европе и завладеть монополией на поставки углеводородов в европейские страны.

По словам Шмитта, Россия, вероятнее всего, сможет завершить строительство газопровода по дну Балтийского моря. Однако у США есть некий санкционный козырь, благодаря которому «Северный поток – 2» невозможно будет сертифицировать.

Алексей Зубец, комментируя подобное заявление Шмитта, заметил, что США вводят санкции против российского газопровода исключительно ради собственной экономической выгоды. Об этом свидетельствует давление Вашингтона на европейские компании, с помощью которого контрагенты настаивают на покупке дорогого американского СПГ.

Однако, по словам эксперта в области энергетической безопасности, у России уже давно есть ответ на санкционный козырь США в игре за «Северный поток – 2». Российские газовые компании могут без особых проблем выдавить американских поставщиков с европейского рынка, просто незначительно снизив цены на энергоресурсы.

«При всех обстоятельствах, даже при увеличении поставок газа в Европу американский газ при всех обстоятельствах будет проигрывать российскому. Поэтому требуется энергетическое давление на Европу», – резюмировал Зубец.

Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков рассказал, когда Россия полностью откажется от использования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.