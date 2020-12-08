Вашингтон обвинил десять неугодных себе правительств в ущемлении прав верующих

Государственный департамент США обновил список государств, в которых, по мнению американцев, систематически нарушаются религиозные свободы граждан. По странному совпадению, в этот перечень попали страны, чьи правительства тем или иным образом не угодили Вашингтону.

Китай возглавил этот рейтинг. Следом за ним идут Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Бирма, Эритрея, Нигерия, Пакистан, Таджикистан и Туркменистан. Россия, Коморские острова, Никарагуа и Куба попали в так называемый «список наблюдения».

Несколько ранее представители традиционных конфессий в интервью для ФАН поделились своим мнением о свободе вероисповедания в России.

Представитель Московской Патриархии Русской православной церкви, настоятель храма мученицы Татианы при МГУ отец Владимир Вигилянский уверен, что в современной России отношение власти и церкви поменялось в лучшую сторону.

«Я уже много прожил на этом свете, и мне есть, с чем сравнивать. В советские времена ситуация была чудовищной. Что касается нынешнего положения дел, то ситуация — соответствующая нашему времени, я вполне нормально к этому отношусь», — заявил настоятель.

Главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич в беседе с ФАН положительно отозвался об отношении к религии со стороны светского государства, коим является Россия.

«В этом году исполнилось 40 лет, как я служу в московской синагоге, — рассказал он. — И честно вам признаюсь: когда я начинал службу, даже не снилось, что такое будет. Во всяком случае, отношение государства к религии сегодня изменилось. Теперь практически все зависит только от нас: наших возможностей и желаний. В рамках закона можно делать все, что нужно верующему человеку, — независимо от религиозной принадлежности», — сообщил раввин.

Постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве санжай лама Андрей Бальжиров вовсе заявил, что Россия сейчас является духовным форпостом для всего мира.