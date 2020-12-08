Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась от корпоратива в новогоднюю ночь

Запрет на новогодние корпоративы и вообще на публичное празднование Нового года серьезно ударил по артистам. Не секрет, что многие представители шоу-бизнеса готовы отказаться от семейного застолья в новогоднюю ночь ради интересных предложений, когда цена за выступление доходит до десятков, а то и сотен тысяч долларов. О том, как запреты, связанные с коронавирусом, ударили по отрасли, корреспонденту ФАН на примере певицы Валерии рассказал ее супруг — продюсер Иосиф Пригожин.

«Объясню, почему в новогодний праздник такие высокие цены на то, чтобы пригласить известного артиста на частный корпоратив, — отметил Пригожин в комментарии ФАН. — Люди хотят частным образом, не покупая билет, получить удовольствие от выступления любимого артиста. Фактически, они хотят, чтобы у них дома был частный концерт. Это работает во всем мире. Если вы хотите видеть звезду у себя, извините, на кухне — естественно, вы платите за это дороже. Новогодний праздник носит семейный характер. То есть артисты готовы жертвовать собственным праздником, лишают этого праздника себя. Естественно, это стоит дороже, чем оплата их выступлений в обычные дни. Так принято во всем мире. Это не русские придумали».

При этом Иосиф Пригожин считает некорректными обвинения в адрес звезд шоу-бизнеса, что они не доплачивают налоги за новогодние выступления.

«Приведу пример: скажем, вы мне позвонили и попросили у меня миллион на какие-то свои нужды. Это наши с вами частные отношения. Так же и с артистами. Тот «миллион», который дают артисту за выступление, — это может быть подарок в любой форме — деньги, машина и так далее. Это частные отношения частных людей. А вот если речь идет о безналичном расчете, а концерт проводится для какой-то корпорации, там все налоги оплачиваются автоматически. Тут отступлений быть не может», — говорит он.

Иосиф Пригожин также рассказал об их новогодних планах с Валерией и объяснил, почему они все еще открыты для интересных предложений.

«Не буду скрывать, у нас уже был оплаченный договор на 8,5 миллионов за новогодний вечер, там было заявлено выступление трех артистов. Но мы возвращаем эти деньги, поскольку люди, которые нам официально оплатили вечер, забронировали дату 31 декабря, но в том городе, где это намечалось (сразу говорю, что это не Москва) все мероприятия после 23 часов будут запрещены. Мы вынуждены вернуть эти деньги, это абсолютно нормальное честное с нашей стороны решение, хотя по договору половину полученной суммы мы могли не возвращать», — объяснил Пригожин.

Таким образом, по словам продюсера, они с Валерией все еще готовы рассматривать предложения на новогоднюю ночь.

«Естественно, раньше не было смысла обсуждать другие предложения, мы готовы были работать в рамках договора, пока не вмешались обстоятельства. Но сейчас, если у нас появится новое предложение, мы его примем и будем в новогоднюю ночь работать», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Ранее продюсер резко осудил музыканта Сергея Шнурова за подогревание скандала вокруг концерта рэпера Басты в Петербурге.