Тобрук, 8 декабря. Пресс-секретарь Палаты представителей Ливии Абдалла Блехек рассказал о подготовке альтернативного плана урегулирования кризиса в стране на случай провала политического диалога под эгидой ООН.

Издание Al Ghad сообщает, что накануне в Бенгази состоялось заседание парламентариев под председательством главы ведомства Агилы Салеха. В ходе беседы участники согласовали формирование комитета для обсуждения и внесения поправок во внутренний регламент Президентского совета. Абдалла Блехек добавил, что во время сессии стороны изучили ряд важных вопросов и ситуацию в различных сферах страны.

Напомним, что Миссию ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) обвиняют в допуске членов террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) на переговоры по Ливии в Тунисе. Списки делегатов сформировала и. о. спецпредставителя Организации Стефани Уильямс. Оказавшись на мероприятии, экстремисты саботировали перемирие в североафриканском государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийцы прогнозируют провал форума в Тунисе. Из 75 участников мероприятия 45 оказались радикальными исламистами, заинтересованными в эскалации кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.