ЛНА не собирается нарушать режим постоянного прекращения огня в Ливии

Бенгази, 8 декабря. Глава управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб заявил, что ЛНА сохраняет приверженность женевским соглашениям.

В интервью изданию Sputnik он рассказал, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара поддерживают режим постоянного прекращения огня, который является одним из основных пунктов документа. Соответствующие договоренности были достигнуты благодаря встрече Совместного военного комитета в формате «5+5» в столице Швейцарии. Махджуб подчеркнул, что ЛНА не собирается их нарушать.

Однако представитель армии усомнился в способности Турции выполнить обязательства в рамках перемирия в Ливии. Он напомнил, что Анкара отказывается выводить военный контингент из североафриканского государства и продолжает перебрасывать боевую технику на подконтрольные Правительству национального согласия территории. Эти действия идут вразрез с резолюцией Совета Безопасности ООН, запрещающей поставки оружия в страну.

«ЛНА готова ответить на нарушение в любой момент», — предупредил бригадный генерал.

В заключение Махджуб добавил, что мобилизация боевиков ПНС на границе западного и восточного регионов является ничем иным как провокацией. Силы Хафтара способны своевременно отреагировать на них, подчеркнул он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что главное командование Ливийской национальной армии не желает участвовать в боевых действиях из-за эскалации кризиса на территории страны.