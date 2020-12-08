«Мы на краю пропасти»: медик указал на высокую загруженность реанимаций в Турции

Анкара, 8 декабря. Президент Турецкой ассоциации интенсивной терапии Исмаил Чинел рассказал, что более 75 процентов пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Заявление профессора процитировало издание Hurriyet. Он подтвердил, что повторная вспышка COVID-19 вызвала повышенную загруженность реанимаций, что говорит о неготовности республики к борьбе с распространением пандемии.

«Мы находимся на краю пропасти. Уровень заполняемости отделений интенсивной терапии в Турции достигает 70-75 процентов. Однако в провинциях с высокой заболеваемостью показатели намного выше», — объяснил Чинел.

По его словам, необходимо публиковать количество тяжелобольных в каждом отдельном регионе, а не общее число пациентов. При этом открытие новых палат в реанимациях — это не решение проблемы.

Президент ассоциации утверждает, что в Турции наблюдается острая нехватка квалифицированного медицинского персонала. Врачам приходится проходить обучение для работы с лечением COVID-19 в сжатые сроки, что негативно сказывается на уходе за больными.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция стала третьей страной в мире по суточному приросту зараженных коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство планирует запретить междугородние поездки.