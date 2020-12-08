Россия и ЦАР отметили 60-летие с момента начала дипломатических отношений

В торжественных мероприятиях приняли участие чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Ефимович Титоренко, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, премьер-министр республики Фирмен Нгребада, специальный представитель генерального секретаря ООН и руководитель МИНУСКА Манкер Ндиайе и другие высокопоставленные функционеры страны, представители союзных стран и международных организаций.

Дипломатические отношения между СССР и Центральноафриканской Республикой были установлены 7 декабря 2020 года вскоре после провозглашения её независимости от Франции. В 1960-х и 1970-х годах на территории страны работало до 150 советских специалистов. Свыше 500 граждан ЦАР окончило различные высшие учебные заведения Советского Союза.

С момента избрания Фостен-Арканжа Туадера на пост президента Центральноафриканской Республики в 2016 году в отношениях двух стран начался новый период, который характеризуется тесным сотрудничеством в военно-политической и экономической сферах.

Российская Федерация является ключевым посредником в деле установления мира в ЦАР, как в рамках дипломатического процесса, так и в обеспечении материально-технической поддержки регулярных войск республики.