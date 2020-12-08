Франц Клинцевич предрек беспредел американской дипломатии

России предстоит столкнуться с абсолютным беспределом в американской дипломатии. Об этом в беседе с ФАН заявил политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Собеседник дал однозначную оценку признанию Госдепом США рожденных на Курилах россиян гражданами Японии.

«Эта целенаправленная политическая провокация со стороны Госдепа. Она служит только одной цели — возобновить дискуссию об итогах Второй мировой войны. Госдеп официально пытается переписать историю Великой Отечественной войны», — подчеркнул политик.

Он также отметил, что подобные внешнеполитические вызовы показательны и позволяют сделать однозначные выводы.

«Нас ждут непростые времена взаимоотношений в условиях абсолютного беспредела, давления и силовых акций в американской дипломатии. Мы должны быть готовы аргументированно, объективно давать отпор и оценку тому, что происходит», — подытожил Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США признал родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в правилах розыгрышей грин-карт.

В связи с этим в российском МИД напомнили, что по решению 1945 года Курильские острова отошли СССР, и подобные действия Госдепа ставят под сомнение итоги Второй мировой войны и поощряют реваншизм.