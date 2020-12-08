Снятый с выборов в ЦАР кандидат проигнорировал решение суда и продолжил агитацию

Правительство Центральноафриканской Республики 7 декабря 2020 года выпустило официальное коммюнике, в котором выразило недоумение по поводу того, что несмотря на решение Конституционного суда, Франсуа Бозизе продолжает проводить предвыборную агитацию.

Правительство считает, что подобное поведение «ясно отражает его воинственный характер и полную готовность оспаривать законность предстоящих выборов, следовательно, он представляет угрозу для стабильности обстановки внутри Республики».

Пресс-секретарь правительства ЦАР Анж Максим Казагуи подчеркивает в своем заявлении, что Франсуа Бозизе проводит митинги в нескольких центральноафриканских городах «в сопровождении вооруженных людей, количество которых намного превышает число военных, выделенных властями для обеспечения его безопасности как бывшего главы государства».

Принимая во внимание национальное и международное законодательство, правительство Центральноафриканской Республики призывает Франсуа Бозизе «проявить мудрость» и «выполнить решение Конституционного суда». Правительство заверяет жителей ЦАР, что будет использовать «все законные средства для того, чтобы сохранить верховенство права» ради «соблюдения интересов страны и ее народа».

В четверг, 3 декабря, стало известно, что бывший глава ЦАР лишен права участвовать в предстоящих выборах президента и депутатов законодательного собрания. Это решение было принято коллегией Конституционного Суда республики после того, как следствие установило, что один из старейшин деревни Гага в префектуре Уам составил для Франсуа Бозизе справку, в которой указал заведомо ложные сведения о том, что бывший президент находился на территории республики 16 декабря 2019 года, когда он в действительности вернулся в ЦАР.

Основной закон ЦАР гласит, что претендовать на президентский пост может гражданин, проживающий на ее территории непрерывно в течение года до момента подачи документов, необходимых для регистрации своей кандидатуры. В этом году регистрация проходила с 1 по 10 ноября. Таким образом, с момента возвращения Франсуа Бозизе в ЦАР до момента подачи им документов для участия в выборах прошло чуть больше десяти месяцев, соответственно, он не имеет законных оснований баллотироваться на пост президента.

Борьба за власть как смысл жизни

Франсуа Бозизе Янгувонда на протяжении всей своей политической карьеры не оставлял попыток стать президентом Центральноафриканской Республики. Он достиг своей цели в 2003 году после того, как организовал военный мятеж против предыдущего президента Анж-Феликса Патассе. На тот момент для него это была уже вторая попытка силового захвата власти в стране. В 2001 году после первого неудачного путча он был вынужден скрываться на территории Чада.

Однако история имеет свойство повторяться, и спустя десять лет своего правления Франсуа Бозизе сам был свергнут коалицией вооруженных повстанцев «Селека», которая по большей части состояла из мусульман. В заранее проигрышной ситуации он пошел на самые отчаянные меры, чтобы удержаться у власти. В момент, когда столица ЦАР Банги был уже в руках боевиков «Селеки», ему удалось организовать контрнаступление слабо вооруженных и практически необученных повстанцев христианского движения «Антибалака», которое не принесло ничего, кроме нового масштабного кровопролития. Позднее это событие стало поводом для суда ЦАР выдвинуть против Бозизе обвинения в совершении преступлений против человечности, которые не сняты с него до сих пор.

Благодаря успехам действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в организации диалога и последующего примирения враждующих сторон, Франсуа Бозизе вместе с целым рядом других бывших лидеров страны смог вернуться на территорию республики. После соответствующих проверок некоторые из них даже смогли участвовать в ее политической жизни. Таким образом, используя свои старые связи, Бозизе развернул активную агитационную деятельность, что позволило ему в определенный момент стать главным конкурентом нынешнего главы государства на предстоящих выборах.

Верный слуга императора ЦАР

Стремление Франсуа Бозизе к власти, как и его пренебрежение к человеческим жертвам, стало известно народу ЦАР еще в 1979 году, когда Император Жан-Бедель Бокасса I приказал ему жестоко подавить протесты старшеклассников в столице республики. За год до этого он был произведен в бригадные генералы личным указом диктатора.

Однако несмотря на свою преданность режиму Бокассы, Франсуа Бозизе смог остаться у власти после его падения. Спустя всего четыре года, находясь на посту министра информации, он предпринимает попытку свергнуть законного президента республики Андре Колингба, но терпит неудачу и пытается найти убежище на своей исторической родине, в Бенине. Спустя шесть лет его арестовывают и экстрадируют в ЦАР, где он находится в тюрьме до 1991 года, — суд республики оправдывает его по всем статьям обвинения.

Преданный соратник президента

Ни тюрьма, ни изгнание не лишили Франсуа Бозизе желания власти. После провала на выборах 1993 года (набрал 1.5% голосов) он решает сменить тактику и становится «верным соратником» победившего кандидата Анж-Феликса Патассе.

За свое рвение и безжалостность при подавлении армейских мятежей в 1996 и 1997 годах Бозизе получает должность начальника Генштаба вооруженных сил Центральноафриканской Республики. Однако готовящийся несколько лет путч оказывается провальным, и опальный генерал бежит сначала на территорию Республики Чад, а потом — во Францию, но только чтобы снова вернуться и уже добиться своей цели.

Важно отметить, что после прихода к власти Бозизе пресса Пятой Республики осудила насилие, сопутствовавшее перевороту, но назвала новоиспеченного главу ЦАР «новым сильным человеком в Банги».

Алчный правитель нищей страны

Достигнув желаемого в 2003 году, президент Франсуа Бозизе использовал личную власть в первую очередь для собственного обогащения. Он мгновенно позабыл о всех обещаниях, которые давал народу Центральноафриканской Республики, но щедро отблагодарил своих соратников. Следствием такого поведения стала процветающая во всех учреждениях страны коррупция и властный произвол. Подобная ситуация не способствовала ни восстановлению безопасности на территории ЦАР, ни росту благосостояния ее граждан. В скором времени это вызвало многочисленные акции гражданского неповиновения по всей стране.

Стоит отметить, что Франция оказывала активную поддержку армии Франсуа Бозизе в подавлении народных восстаний на севере республики. Так, в 2006 году Французские войска пришли на помощь регулярной армии ЦАР и нанесли бомбовые удары по позициям повстанцев «Союза демократических сил за объединение», занимавших город Бирао. В результате боевых действий 200 000 центральноафриканцев были вынуждены покинуть свои дома, а около 70 000 из них пришлось искать убежище в Камеруне и Чаде.

Став президентом республики, Бозизе не забыл о человеке, который дал старт его политической карьере. В 2010 году своим личным распоряжением он полностью реабилитировал и восстановил в правах покойного Жан-Беделя Бокасса. Несмотря на то, что существует огромное количество доказательств его преступлений, бывший бригадный генерал с полной уверенностью утверждает, что единственный император ЦАР «сделал большое дело для гуманизма».

Гражданская война

Абсолютная власть над нищим народом не может продолжаться долго. Постоянные репрессии правительства Франсуа Бозизе против мусульманского населения северо-восточных префектур республики привели к формированию коалиции «Селека». Она объединила под общим командованием разрозненные вооруженные группы из представителей племен региона.

Одним из главных требований исламской оппозиции был пересмотр условий добычи алмазов, которая осуществлялась компаниями из КНР и ЮАР на их исконных территориях.

Последующая эскалация конфликта к 2012 году превратила его в полномасштабную гражданскую войну, закончившуюся свержением Франсуа Бозизе и его очередным бегством из страны. К сожалению, столкновения противоборствующих сторон сопровождались актами геноцида по религиозному и этническому признакам. Но даже после этого Франция не оставила попыток сохранить свой контроль над ЦАР. Так, министр обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил 26 ноября 2013 года, что его страна намерена отправить в Центральноафриканскую Республику около тысячи солдат в первой половине 2014 года.

На следующий год в мае ООН ввела санкции против Франсуа Бозизе, а также лидеров «Селеки» и «Антибалаки», в рамках которых была ограничена свобода их передвижения, а банковские счета указанных лиц были заморожены.

Очередная попытка?

Как утверждает заместитель секретаря новообразованной партии «KWA NA KWA» (Работа, только работа) Критиан Генебем, в этот раз Франсуа Бозизе вернулся в ЦАР как «мирный человек». По его словам, «семь лет изгнания и вынужденного одиночества» изменили бывшего президент — теперь он стал абсолютно другим.

Однако ни политические деятели ЦАР, ни их международные партнеры не склонны верить в радикальные перемены мировоззрения столь опытного политика. Более того, следует помнить, что на территории республики у него остались не только сторонники, но и огромное количество врагов.

Специалисты, следящие за политической ситуацией в ЦАР, сходятся во мнении, что при любом развитии событий Франсуа Бозизе попытается использовать каждый удобный случай, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону. Для него не имеет значения, придет ли он к власти через выборы или при помощи насилия. Это особенно важно понимать, зная, что в республике находится достаточное количество его бывших соратников, принимавших активное участие в перевороте 2003 г. и боестолкновениях 2012–2013 гг. Есть все основания полагать, что никто из них не оставляет надежды вернуть себе положение, которое они занимали во время правления Франсуа Бозизе.

Надежда на завтра

Примечателен тот факт, что в этот раз бывший диктатор противостоит не очередному авторитарному правителю Центральноафриканской Республики, а законно избранному президенту, который в нарушение сложившейся традиции не стремится любыми способами удержаться у власти. Наоборот, Фостен-Арканж Туадера прилагает максимум усилий, чтобы установить в стране мир и обеспечить равенство перед законом всех граждан республики, вне зависимости от их социального статуса, религиозной или этнической принадлежности.

Выборы президента ЦАР, запланированные на 27 декабря 2020 года, должны стать подтверждением изменений, произошедших в стране за предыдущие четыре года.